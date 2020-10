Bent jau taip rašoma 2017-ųjų metų Ashlee Vance knygoje „Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future“. Šią biografiją patvirtino pats E. Muskas, todėl tikėtina, kad joje minimi faktai yra tikslūs. Be to, apie E. Musko naudojamus galvosūkius yra kalbėję ir tie, kurie atrankos neįveikė.

Knygoje minima, kad E. Muskas ypač dažnai naudoja vieną galvosūkį, kuri sutrikdo ne vieną. Įdomu ir tai, kad jei kandidatas galvosūkio neįveikia, E. Muskas su dideliu entuziazmu jam aiškina, kaip jį išspręsti.

Tas galvosūkis skamba taip:

Jūs stovite ant Žemės paviršiaus. Einate 1 mylią į pietus, tuomet 1 mylią į vakarus ir 1 mylią į šiaurę ir atsiduriate pradiniame taške. Kur pradėjote savo kelionę?