Eksperimentas su internetu Lietuvoje pateikė staigmenų: štai kas nutinka panardinus telefoną vandenyje ar pakasus jį po žeme

„Kai šnekame apie tokį greitį, tai toks internetas gali būti skirtas net tik mobiliojo telefono poreikiams, bet ir pilnai pasitarnauti kaip namų internetas. Tokios spartos užtektų visiems išmaniems įrenginiams namuose ir visiems jų poreikiams. Pavyzdžiui, tokį internetą namuose galima įsidiegti įsidėjus mobiliojo ryšio SIM kortelę į Wi-Fi maršrutizatorių ir 5G bevielis internetas be jokių nesklandumų patenkintų visus namų interneto poreikius“, – tikino technologijų specialistas K. Špiliauskas.

Be to, uždelsimo greitis, minėtasis „ping“ parametras, su 5G internetą palaikančiu telefonu buvo per pusę mažesnis – vos 19 ms.