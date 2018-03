Kaip skelbia „Winner's“, 1921-ųjų spalį A. Einsteinas lankė savo seserį Florencijoje ir sužinojo, kad aukštu aukščiau esančiame bute gyvena jauna chemijos studentė Elisabetta Piccini. 42 metų mokslininkas esą norėjo susipažinti su 20 metų jaunesne mergina, žymaus chemiko dukra, tačiau ji kuklinosi ir atstūmė A. Einsteiną. Išvykdamas iš Florencijos jis vokiškai parašė jai raštelį: „Draugiškas suvenyras mokslininkei, po kurios kojomis gulėjau ir sėdėjau dvi dienas.“ Fraze „gulėti po kažkieno kojomis“ vokiečių kalba galima išreikšti simpatiją. Pasak „Winner's“ vadovo Galo Wienerio, tas raštelis yra „įžeidžiamas“. „Ji nenorėjo susipažinti su žinomais žmonėmis. Ji buvo kukli, o jis paliko jai raštelį“, – sakė jis. „Žinote dabartinę kampaniją „Me Too“? Tokį raštelį tai merginai palikęs Einsteinas galėtų atsidurti šioje kampanijoje“, – sakė G. Wieneris, paminėdamas judėjimą prieš seksualinį priekabiavimą ir išnaudojimą, kuris kilo kino magnatui Harvey Weinsteinui ir visai virtinei kitų įtakingų kino pasaulio veikėjų susidūrus su viešais kaltinimais nederamu elgesiu. Antradienio aukcione taip pat buvo parduotas 1928 metais A. Einsteino kolegai Hermanui Muntzui parašytas laiškas. Jį neįvardytas pirkėjas įsigijo už 103 700 dolerių (83,6 tūkst. eurų). Aukcione dar buvo siūloma mokslininko nuotrauka, kurioje jis pavaizduotas rūkantis pypkę, tačiau ji pirkėjų dėmesio nesulaukė. Praėjusį spalį raštelis, kurį A. Einsteinas Tokijuje davė vienam kurjeriui ir kuriame trumpai aprašė savo teoriją apie laimingą gyvenimą, aukcione Jeruzalėje buvo nupirktas už 1,56 mln. dolerių (1,33 mln. eurų). Prieš aukcioną už šį raštelį buvo tikimasi gauti 5-8 tūkst. dolerių. Raštelyje ant viešbučio „Imperial Hotel Tokyo“ popieriaus lapo vokiškai surašyta, kad „ramus ir kuklus gyvenimas teikia daugiau džiaugsmo nei sėkmės vaikymasis, susijęs su nuolatiniu nepasitenkinimu“. „Pardavinėjame Einsteino daiktus jau gana ilgai, ir mums puikiai sekasi“, – sakė G. Wieneris. Pasak jo, žmonės iš viso pasaulio „domisi Einsteinu – ne tik matematine ar fizikine jo puse, bet ir asmeniniu gyvenimu“.

