Einsteino laiškas gali būti parduotas už 1 mln. dolerių

Šį laišką legendinis fizikas vokiškai parašė vokiečių filosofui Ericui Gutkindui Naujojo Džersio Prinstono mieste 1955-aisiais, likus metams iki savo mirties. „Žodis „Dievas“ man nereiškia nieko, išskyrus žmogaus silpnumo apraišką ir padarinį, o Bibliją – pagarbos vertų, bet vis tiek gana primityvių legendų rinkinį“, – rašo mokslininkas, geriausiai žinomas dėl savo paskelbtos reliatyvumo teorijos. „Jokia interpretacija, kad kokia subtili ji bebūtų, negali pakeisti (mano nuomonės) apie tai“, – pridūrė įžymus fizikas, kurio vardas tapo genialumo sinonimu. Pusantro puslapio apimties laiškas keliaus į aukcioną gruodžio 4-ąją ir, kaip prognozuoja aukcionų namai „Christie's“, bus parduotas už 1–1,5 mln. dolerių. Pasak aukcionų namų, laiškas anksčiau buvo parduotas per 2008-aisiais surengtas varžytines ir tąsyk buvo nupirktas vieno privataus kolekcionieriaus už 404 tūkst. dolerių (350 tūkst. eurų). „Tai yra vienas aiškiausių pareiškimų diskusijoje apie religiją ir mokslą“, – teigė „Christie's“ vyriausiais knygų ir rankraščių specialistas Peteris Klarnetas. A. Einsteinas, sekuliarių pažiūrų žydo aškenazio sūnus, buvo priverstas bėgti iš Vokietijos, kai į valdžią atėjo Adolfas Hitleris. Mokslininkas negailėjo kritikos ir judaizmui. „Neiškraipytą žydų religiją, kaip ir visas kitas, laikau primityvių prietarų įsikūnijimu“, – rašo jis E. Gutkindui. „Na, o žydų tauta, kuriai mielai priklausau ir prie kurios mentaliteto esu tvirtai pririštas, mano nuomone, vis tiek vienaip ar kitaip neišsiskiria savo kilnumu iš kitų žmonių“, - pridūrė A. Einsteinas. „Mano patirtis rodo, kad jie iš tikrųjų nėra geresni už kitas žmonių grupes, net jeigu jie apsaugoti nuo blogiausių ekscesų, nes neturi valdžios. Kitais atžvilgiais neįžvelgiu juose jokio „išskirtinumo“, – pažymi mokslininkas. Pernai spalį Jeruzalėje surengtame aukcione už 1,56 mln. dolerių (1,35 mln. eurų) buvo parduotas raštelis, kuriame garsusis fizikas trumpai apibūdina savo teoriją, kaip gyventi laimingai, informavo aukcionų namai „Winner's“. „Nors aukcionuose Einsteino laiškų ir rankraščių pasirodo gana dažnai, labai reikšmingų ir svarbių - tikrai ne“, – sakė P. Klarnetas. „Plačiąja prasme jis panašus į 1939-ųjų Einsteino laišką (JAV prezidentui Franklinui Rooseveltui, Franklinui Ruzveltui), kuriame jis perspėja apie vokiečių mėginimus pagaminti (atominę) bombą. Mes jį 2002-aisiais pardavėme už 2 mln. dolerių (1,74 mln. eurų)", – pridūrė ekspertas. Anot „Christie's“, A. Einsteino laiškas apie Dievą jau anksčiau buvo eksponuojamas Šanchajuje. Nuo lapkričio 30-osios iki gruodžio 3-osios jis bus rodomas publikai Niujorke.

