Anot institucijos, tarp aptiktų liekanų yra akmeninių sienų ir pagrindinis šventyklos įėjimas, vedantis į vidinį kiemą ir įėjimus į kitas patalpas. Ministerija sakė, kad netoli Sivos oazės ir sienos su Libija esančioje archeologinėje vietoje tebevykdomi žemės kasimo darbai. Archeologų ekspedicijos vadovas Abdelis Azizas al Demiris nurodė, kad mokslininkai taip pat aptiko žmogų ir liūtus vaizduojančią statulą, taip pat keramikos dirbinių fragmentų ir monetų. Manoma, kad šventykla buvo pastatyta nuo II amžiaus prieš Kristų iki III mūsų eros amžiaus.

