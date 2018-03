Skrydžio inžinierių Drew Feustelio ir Ricko Arnoldo darbas atvirame kosmose užtruko apie 6,5 val. Išėjimas į atvirą erdvę vėlavo, nes vieno iš astronautų kostiumų sandarumo patikra užtruko ilgiau nei tikėtasi, pranešė NASA TV komentatorius. D. Feusteliui tai jau septintas, o R. Arnoldui trečias išėjimas į atvirą kosmosą. Šie astronautai prie TKS komandos prisijungė neseniai – kovo 23 dieną kartu su rusų kosmonautu Olegu Artemjevu juos atskraidino erdvėlaivis „Soyuz“. Susiję straipsniai: Metai kosmose: švelnios pėdos, tualeto problemos ir svajonės apie agurką Dideli lūkesčiai skęsta problemose: kas darosi su 8 milijardus dolerių kainavusiu kosminiu teleskopu? NASA astronautai atvirame kosmose montavo turėklus su beviele ryšio įranga, pakeitė vaizdo kamerą ir aušinimo sistemos žarnas. Manoma, kad dėl pasenusių žarnų būta amoniako nuotėkio stotyje.

