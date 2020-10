Peru archeologai po du tūkstančius metų trukusios erozijos, dėl kurios šių piešinį suformuojančios linijos buvo pasislėpusios nuo žmonių akių, sugrąžino joms buvusią šlovę.

„Ši figūra jau buvo ėmusi nykti – taip yra todėl, kad ji išraižyta ant kauburio šlaito, be to, ji sukurta prieš daugiau nei du tūkstančius metų ir patyrė smarkią eroziją. Tad iš esmės dėl šių priežasčių ji per šiuos daugelį metų išliko, bet iki šiol negalėjome jos išvysti“, – teigia Peru archeologas Johny Isla.

Naskos ir Parakaso kultūrų sukurti geoglifai (didžiuliai piešiniai) primena turtingą ikikolumbinės Amerikos laikotarpio Peru istoriją ir yra laikomi archeologinėmis mįslėmis, mat niekas tiksliai nežino jų atsiradimo priežasties ir kodėl jie yra tokie dideli. 1994-aisiais į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti Naskos piešiniai nukentėjo nuo vietos apsistoti ieškančių skvoterių ir iš netoliese esančio greitkelio išsukančių vairuotojų.