Dievais nebus: Kinija skyrė įkalinimo bausmes kūdikių genų redagavimą atlikusiems mokslininkams

Naujienų agentūros „Xinhua“ pranešime sakoma, kad šios projekto vadovui He Jiankui skirta treji metai įkalinimo ir 3 mln. juanių (384,5 tūkst. eurų) bauda. Be to, jam buvo uždrausta kada nors dirbti reprodukcinės medicinos srityje

He Jiankui sukrėtė mokslininkų bendruomenę, paskelbęs apie 2018 metų lapkritį gimusias dvynukes, kurių DNR buvo pakeista, kad jos neužsikrėstų ŽIV. Šis pranešimas pasaulyje išprovokavo debatus apie genų inžinerijos etiką.

Šis 35 metų tyrėjas taip pat yra susijęs su dar vieno kūdikio, kurio genai buvo pakeisti, gimimu.

Dviem kitiems asmenims Šendženo Nanšano apygardos liaudies teismas skyrė švelnesnės laisvės atėmimo bausmes ir baudas. Zhang Renli nuteistas kalėti dvejus metus ir turės sumokėti 1 mln. juanių (128 tūkst. eurų). Qin Jinzhou skirta pusantrų metų įkalinimo bausmė, jos vykdymą atidedant dvejiems metams, taip pat 500 tūkst. juanių (64 tūkst. eurų) bauda.

He Jiankui pernai lapkritį paskelbė, kad minimų mergaičių DNR buvo pakeista panaudojant naują taisyklingai pertrauktų trumpų susitelkusių palindrominių pasikartojimų technologiją CRISPR-cas9, leidžiančią mokslininkams labai tiksliai pašalinti arba pakeisti tam tikras genetinės medžiagos dalis.

Pranešimas, kad ji galėjo būti panaudota gaunant žmonių embrionus, išprovokavo didelį pasipiktinimą dėl šios procedūros etinių aspektų. Pasak mokslininkų, He Jiankui veiksmai sukėlė dvynukių sveikatai neaiškių pavojų, galbūt įskaitant mažesnį atsparumą virusinėms ligoms.

Genų redagavimas reprodukciniais tikslais iš esmės yra draudžiamas Jungtinėse Valstijose ir daugumoje Europos šalių. Kinijoje ministerijos gairėmis draudžiami embrionų tyrimai, kuriais „pažeidžiami etiniai ar moraliniai principai“. 2003 metais paskelbtose etikos gairėse sakoma, kad genų redagavimas leidžiamas tyrimų tikslais, bet tokiems eksperimentiniams embrionams negalima leisti vystytis daugiau kaip 14 dienų.

He Jiankui sakė, jog apvaisinimo mėgintuvėlyje metu redagavo kūdikių genus vildamasis, kad jie bus atsparūs AIDS sukeliančiam virusui, nes jų tėvas yra ŽIV nešiotojas. He Jiankui laboratorija įsikūrusi Šendžene Kinijos pietuose, o tyrimo dalyvius jis surado per vieną paramos AIDS ligoniams grupę. Pasak jo, tikslas buvo dar prieš gimimą perrašyti DNR, kad kai kurie vaikai gyvenime būtų atsparūs ŽIV.

Po He Jiankui pareiškimo Kinija iš karto sustabdė jo eksperimentus.

Prieš savo eksperimentą ir jo metu He Jiankui taip pat konsultavosi su tarptautiniais ekspertais, įskaitant JAV Stanfordo ir Rice'o universitetų, kuriuose jis buvo studijavęs, darbuotojus.

Likus mėnesiui iki informacijos apie jo projektą paviešinimo He Jiankui interviu naujienų agentūrai AP sakė manantis, kad žmogaus embrionų genų redagavimas, po kurio gimsta kūdikiai, Kinijoje yra legalus, nes šalis neturi konkrečiai tai draudžiančio įstatymo.