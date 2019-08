Elitas slepiasi už ledo sienos

Maždaug nuo III amžiaus pr. Kr. Mes žinome, kad planeta, kurioje gyvename, yra apvali. Tačiau tiek pat ilgai ir nepaisant daugybės iš kosmoso matomų Žemės rutulio nuotraukų, viena sąmokslo teorija atsisako pripažinti pralaimėjimą ir vis auga: mintis, kad Žemė yra plokščia.

Šios sąmokslo teorijos šalininkai teigia ne tik, kad Žemė apvali, bet kad ir Žemei tėra keli tūkstančiai metų. Kartais iš jų lūpų galima išgirsti ir tai, kad gyvename Holivudo scenoje (mūsų gyvenimai tėra stebina simuliacija), o skiepai – kenkia.

2018 metais filmų režisierius Daniel J. Clark išleido dokumentinį filmą „Behind the Curve) apie tikinčiuosius, kad Žemė plokščia. Itin greitai šis filmas susilaukė didelio populiarumo iš abiejų pusių: tie, kurie žino, kad Žemė apvali, negalėjo patikėti, sąmokslo teoretikų pseudomokslu, o tikintieji plokščia Žemė visiškai nesuprato, kodėl daugiau žmonių neprisijungia prie jų gretų – juk jų faktai esą nenuginčijami.

Siekdamas sukurti šį filmą, D. J. Clark įsiliejo į šios sąmokslo teorijos šalininkų bendruomenę. Filme iš šių asmenų nėra tyčiojamasi, o siekiama juos geriau suprasti. Dalis jų nuoširdžiai tiki, „laimi prieš mokslą“.

Žurnalui „Huck“, režisierius papasakojo apie savo patirtį. Anot jo, yra keletas priežasčių, kodėl sąmokslo teoretikai mano, kad yra naudinga meluoti, jog Žemė – apvali.

„Vienas iš jų yra religinis kampas, kuris sako, kad Žemės rutuliui egzistuoti nereikia Dievo. Tačiau kupolo (vienos iš plokščiosios žemės teorijų) egzistavimui reikalingas kažkoks kūrėjas (kažkas turėjo sukurti kupolą). Jie tiki, kad „vyriausybė“ slepia kupolą ir plokščios Žemės įrodymus, nes tai įrodo Dievo egzistavimą. Esą vyriausybė nori valdyti religiją.

Ir tada yra kita teorija, kad iš tikrųjų už Antarktidos yra žemynai, kuriuose pilna elito ir turtingų bei galingų, ir jie nori išlaikyti tą paslaptį, todėl niekam neleidžiama skristi į kosmosą. Jie nenori, kad žmonės vyktų į kitus žemynus. Anot jų, tai paaiškina, kodėl liberalai nerimauja dėl klimato kaitos – nes ištirps didžiulė ledo siena ir žemynai bus prieinami visiems“, – sako D. J. Clark.

Paklaustas, ar pastebėjo koreliacijos tarp religijos ir šios sąmokslo teorijos šalininkų, režisierius atsako, kad sutapimų tikrai yra. „Neabejotinai kai kurie iš jų yra tikintys. Bet ne visi. Tačiau tikintys buvo tikrai tie žmonėms, su kuriais mes kalbėjome: jie tiki, kad kupolą sukūrė kažkoks kūrėjas. Tačiau jie nebūtinai sakydavo: „Tai yra Biblijos tikrumo įrodymas“. Tačiau internete mačiau daug tokių nuomonių“, – sako D. J. Clark.

Pasaulis pro plokščios Žemės šalininko akis

Kaip rašo livescience.com, pasak Plokščiosios Žemės draugijos vadovybės, nuo 2009 m. jų gretos kasmet pasipildo 200 naujais nariais (daugiausia amerikiečių ir britų).

Nors egzistuoja aibė apvalios Žemės įrodymų, sąmokslo teoretikai visad sugrįžta su dar ilgesniu, kartais absurdišku, savo įrodymų sąrašu.

Pagrindinė plokščiosios Žemės teorija teigia, kad Žemė yra diskas, kurio centre yra poliarinis ratas, o Antarktida yra 150 pėdų aukščio ledo siena.

Jų teigimu, NASA darbuotojai saugo šią ledo sieną, kad žmonės negalėtų užlipti ir nenukristų nuo disko.

Žemės dienos ir nakties ciklas aiškinamas teigiant, kad Saulė ir Mėnulis yra sferos, kurių ilgis yra 51 kilometrai. Jos esą juda apskritimais, esančiais 4828 km virš Žemės plokštumos.

Žvaigždės, pasak jų, irgi juda šia plokštuma. Kaip ir prožektoriai, šios dangaus sferos apšviečia skirtingas planetos dalis per 24 valandų ciklą. Šalininkai mano, kad taip pat turi būti nematomas „anti-Mėnulis“, kuris užtemdo Mėnulį užtemimų metu.

Be to, jie sako, kad Žemės gravitacija tėra iliuzija. Objektai negreitėja krisdami žemyn; vietoj to, Žemės diskas įsibėgėja aukštyn. Jį varo paslaptinga jėga, vadinama tamsiąja energija. Šiuo metu plokščiažemiai nesutaria, ar Einšteino reliatyvumo teorija leidžia neribotam laikui Žemei įsibėgėti aukštyn, planetai galiausiai nepralenkiant šviesos greičio. Pasirodo, šalininkai tiki Einšteino teorijomis.

Apie tai, kas slypi po Žemės disku, nežinoma, tačiau dauguma plokščiažemių mano, kad jį sudaro „uolienos“.

Taip pat jie mano, kad Žemės rutulio fotografijos tėra įmantrus montažas, o GPS įrenginiai yra taip sukonstruoti, kad net lėktuvų pilotai manytų, jog skraido tiesiomis linijomis aplink sferą, kai iš tikrųjų skraido apskritimais virš disko.

Svarbiausia, nors daugelio atsakymų šie sąmokslo teoretikai neturi, jie aktyviai skleidžia informacija socialinėse medijose ir taip siekia pritraukti vis daugiau narių.