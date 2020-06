Tiesa, iškilo viena problemėlė. Tikriausiai lengvai atspėsite, kas negerai: nuotrauka yra skaitmeninio montažo rezultatas. Remiantis tyrimą atlikusio tinklaraščio „Loch Ness Mystery“ duomenimis, nuotrauka pirmą kartą pasirodė birželio mėnesio viduryje „Facebook“ grupėje. Ją paskelbė grupės įkūrėjas Steve’as Carringtonas, informuoja sciencealert.com.

Vyro teigimu, nuotrauka buvo padaryta 2019 metų rugsėjo mėnesį, kai jis lankėsi prie Loch Neso ežero. Fotografuodamas ežerą, S. Carringtonas neva pastebėjo raibulius vandens paviršiuje, paskui pasirodė ir keistas padaras, kurį jis įamžino viename iš kadrų.

„Prisipažinsiu, kad netikiu Loch Neso pabaisos egzistavimu. Tiesą sakant, jeigu tame ežere ir yra koks nors padaras, viską galima paaiškinti logiškai, – Jungtinės Karalystės bulvariniam laikraščiui „The Mirror“ sakė jis. – Manau, jog nufotografavau šamą ar kokią kitą didelę žuvį.“

Paaiškėjo, jog nuotraukoje esantis gyvis iš tiesų yra šamas! Tiksliau – paprastasis šamas (Silurus glanis), 2018 metais sugautas Italijoje, Po upėje, žvejų Benjamino Gründerio, Kai Weberio ir Marcuso Brocko. Įspūdingasis laimikis svėrė apie 130 kilogramų, o jo ilgis siekė 268 centimetrus.

Imagine having this 286lb monster on the end of your line! This incredible catfish was landed by Benjamin Gründer after a lengthy fight. #Monster #Catfish #Angling #Fishing pic.twitter.com/pjPCsAbc6X