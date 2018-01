Dėl techninio sutrikimo koreguojama raketos „Ariane 5“ iškeltų palydovų padėtis

Dideliu patikimumu pasižyminti „Ariane 5“ startavo 19 val. 20 min. vietos (penktadienį 0 val. 20 min. Lietuvos) laiku iš Kuru kosminio centro Prancūzijos Gvianoje. Per pirmąjį šiemet „Arianespace“ raketos startą į kosmosą buvo iškelti Liuksemburgo kompanijai SES ir Jungtinių Arabų Emyratų „Yahsat“ priklausantys palydovai. Tačiau ryšys su kylančia raketa nutrūko, o skrydžio valdymo operatoriai beveik pusvalandį sėdėjo kaip ant adatų, sakė „Arianespace“ vadovas Stephane'as Israelis ir pridūrė, kad šis incidentas yra „anomalija“. Susiję straipsniai: „SpaceX“ pirmąkart išbandė naujos sunkiosios raketos variklius Iš Naujosios Zelandijos į orbitą iškelta firmos „Rocket Lab“ raketa Tačiau galiausiai radijo ryšį su palydovais pavyko atkurti. „Patvirtinta, kad abu palydovai atsiskyrė, užmezgė ryšį ir kad jie skrieja orbitoje“, – sakoma atnaujintame „Arianespace“ pranešime. Prarado ryšį Bendrovė, kurios būstinė įsikūrusi Prancūzijoje, nurodė, kad jos stebėjimo stotis Brazilijoje prarado ryšį su raketa tuojau po to, kai įsijungė jos viršutinės pakopos variklis. „Šis telemetrijos trūkumas tęsėsi, kol veikė jos variklis“, – sakoma pranešime. Tačiau vėliau abu palydovai „užmezgė ryšį su atitinkamais valdymo centrais“. Vis dėlto vienas šaltinis sakė naujienų agentūrai AFP, kad palydovai atsiskyrė nuo raketos kitu momentu nei buvo planuota, todėl skriejo „netobulą trajektorija“ ir nepasiekė reikiamos pozicijos. „Arianespace“ paskelbė „perkelianti palydovus į tinkamą padėtį, naudodama jų variklių sistemas“. Bendrovė pridūrė, kad palydovų būklė iš pradžių „kėlė didelį susirūpinimą“, bet dabar yra „drąsinanti“. S. Israelis ankstesnėje savo „Twitter“ žinutėje teigė, kad raketos startas buvo „nepriekaištingas“. Patikimas „arkliukas“ SES palydovas, pagamintas Didžiojoje Britanijoje bendrovės „Airbus“, sveria daugiau kaip keturias tonas. Jame sumontuota telekomunikacijų įranga ir NASA platforma, skirta tyrinėti Žemės atmosferos ir kosmoso ribą. „Yahat“ ryšių palydovas „al Yah 3“ sveria 3 795 kilogramus. Nuo savo įkūrimo 1980 metais „Arianespace“ yra iškėlusi daugiau kaip 550 palydovų, tarp jų Europos palydovinės vietos nustatymo sistemos „Galileo“ aparatus. „Galileo“ palydovų tinklą tikimasi baigti formuoti iki 2020 metų; jį sudarys 30 palydovų, skriejančių trimis orbitinėmis plokštumomis. Jeigu viskas klosis kaip planuojama, ši sistema leis metro tikslumu nustatyti geografinę padėtį bet kur Žemės rutulio paviršiuje. Analogiškų JAV ir Rusijos sistemų – GPS ir GLONASS – tikslumas yra keli metrai. Nuo 1986 metų naudojamos „Ariane 5“ pasižymi dideliu patikimumu, nors dabar jų rimtomis konkurentėmis yra tapusios interneto magnato Elono Musko bendrovės SpaceX“ raketos. Dėl techninių gedimų teko atidėti du ankstesnius „Ariane 5“ startus. Rugsėjį skrydžių valdymo centras nutraukė du komercinius palydovus turėjusios iškelti raketos starto procedūrą prieš pat paleidžiant pagrindinį variklį. Dar vienas startas buvo atšauktas 2011 metų kovą. Be to, Kuru kosminio centro darbą trikdė virtinė streikų. Pernai šioje Prancūzijos užjūrio teritorijoje darbininkai aplink kosmodromą pastatė barikadas ir kelis kartus privertė atidėti raketos startą. Apie 250 tūkst. gyventojų turinti Gviana administruojama Prancūzijos nuo XVIII amžiaus pabaigos.











