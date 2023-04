Dėl klimato kaitos temperatūra Europoje jau padidėjo 2,2 laipsnio

Pietų Europoje praėjusią vasarą smarkiai išaugo skaičius dienų, kurios laikomos ekstremalaus karščio dienomis, kai karštis kelia pavojų žmonių sveikatai. Be to, saulės spinduliuotė Europoje buvo intensyviausia per praėjusius 40 metų. Dėl to daugelyje žemyno vietų saulės energijos gamybos potencialas buvo didesnis nei vidutinis. Ekspertai daro prielaidą, kad ši tendencija išliks ir toliau.