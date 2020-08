Daugybės lietuvių dėmesį patraukusiame įraše – COVID-19 sąmokslo teorijų pliūpsnis: teigia, kad beveik visi mirsime

Kilmė

Kaip dar gegužės mėnesį teigė Lietuvos kariuomenės analitikai, dezinformacijos kiekis pandemijos akivaizdoje – nemažėja.

Dezinformacijos naratyvai esą išlieka tie patys – toliau skleidžiamos sąmokslo teorijos, kad COVID-19 virusas neegzistuoja, juo prisidengiama 5G ryšiui įdiegti ar paskatinti masinę Žemės gyventojų vakcinaciją ar „čipavimą“, siekiama įbauginti gyventojus ir taip lengviau juos valdyti, teigiama, kad kaukių dėvėjimas sukelia kvėpavimo sutrikimus, taip pat kita, realių faktų neatitinkanti, informacija.

Rugpjūčio 6 dieną pasidalintas feisbuko įrašas, atrodo, apima kone visas šias sąmokslo teorijas. Įrašu pasidalino daugiau nei 800 žmonių.

Melaginga informacija © Facebook

Įrašo autorius teigia, kad „gavo labai rimtą perspėjimą“ ir juo dalinasi su žmonėmis. „DĖMESIO!!! VISI! VISOMS! VISOMS! Neskelbdama karo, pasaulio valdžia pradėjo Trečiąjį pasaulinį karą (taip jie patys jį vadina). Po skiepų nuo ′′ koronaviruso ′′ (pseudo pavojingas virusas - įprastas gripas) pasaulio vyriausybė nusprendė sunaikinti septynis milijardus, palikdama ′′ pusę milijardo ′′ - save ir jos aptarnaujantį personalą. Žmonės įvedami į panikos būseną prieš ′′ pavojingą ′′ koronavirusą, po to skiepijami vaistu su inkubaciniu šešių mėnesių laikotarpiu, per kurį pastebimų pokyčių nebus, o po 1-3 metų žmogus miršta“, – rašoma gausiai pasidalintame įraše, kalba neredaguota.

Autorius toliau teigia, kad „Niekada nebus atšauktas ′′ karantino režimas ′′ iš viršaus, jei leisime sau. Jei mes neatsistosime saugoti savo gyvybės ir deklaruoti savo teises, kad esame ŽMONĖS!- ir neleisime eksperimentams, bandymams, masinėms žudynėms, čipizacijai, skiepams, naudojantis mumis ′′ organais ′′ ir t.t.

PRISIMINKITE! Skiepai yra mirtis. Chipizacija Chipizatsiya robotizacija - paverčia mus bejėgiais robotais, neturinčiais sielų ir valios. Laikytis atokiau reiškia prarasti laiką. Jie elgiasi greitai, per daug aukų. Visi turi pasidalinti šia informacija“, – rašo įrašo autorius, kalba neredaguota. Žmogus labai ragina kitus dalintis šia žinute.

Įrašo autorius tikina, kad esą kitų valstybių žmonės birželio 12 dieną protestavo prieš skiepus, „čipavimą“ ir „eksperimentus“. Esą žmonės laimėjo ir policija „sulankstė skydus ir stovėjo žmonių pusėje“. Esą pavyko jiems išsikovoti priverstinės vakcinacijos panaikinimą.

Kadangi įraše yra išsakytas ne vienas melagingas faktas, Delfi paneigs kelis iš jų.

Melas



Delfi jau ne kartą yra paneigę, kad naujasis koronavirusas nėra įprastas gripas. Kovo 13 dieną portale „Vox“ pasirodžiusiame straipsnyje „COVID-19 nėra gripas. Tai – blogiau“ atkreipiamas dėmesys į tai, kad koronavirusas yra perpus labiau užkrečiamas nei gripas – koronavirusu užsikrėtęs žmogus gali užkrėsti 2–2,5 žmones, kai užsikrėtęs gripu – tik 1,3 žmogaus. Šiuo metu pasaulyje COVID-19 serga daugiau nei 25 milijonų žmonių, 844 tūkstančiai nuo šios ligos – mirė (2020-08-31 duomenimis).

Įrašas socialiniame tinkle „Facebook“ COVID-19 yra įprastas gripas.

Be to, koronaviruso inkubacinis periodas gali trukti iki dviejų savaičių, kai gripo – tik iki trijų dienų. Be spartaus užkrečiamumo koronavirusas gali būti ypač pavojingas sveikatos apsaugos sistemoms, nes iš visų atvejų vidutiniškai 19 proc. reikia hospitalizacijos, kai susirgus gripu tik 2 proc. visų sergančiųjų prireiks priežiūros ligoninėje. COVID-19 yra mirtina maždaug 3,5 proc. patvirtintų atvejų, rašoma portale „Science Alert“. Reikėtų atminti, kad šis skaičius gali skirtis skirtingose valstybėse, mat tai priklauso ir nuo sveikatos apsaugos sistemos efektyvumo ir valstybėje taikomų apsaugos priemonių.

Laidoje „Delfi diena“ profesorius Daumantas Matulis minėjo, kad labai svarbu, jog pavyktų suvaldyti virusą, nes jeigu nieko nedarytume, mirtų apie 3 proc. visuomenės, o Lietuvoje tai būtų apie 90 tūkst. žmonių.

Mokslininkai taip pat skuba atlikti tyrimus ir pateikti kuo daugiau informacijos apie naują infekciją. Vieno tyrimo autoriai nurodo, kad Jungtinėse Valstijose per savaitę užregistruotų mirčių nuo COVID-19 skaičius net 20 kartų viršija mirčių nuo gripo rodiklius per daugiausia aukų pareikalaujančią savaitę įprastu gripo siautimo sezonu.

Įraše taip pat teigiama, kad „skiepai yra mirtis“ ir, kad žmonės, kurie pasiskiepys nuo COVID-19, mirs po 1–3. Įrodymų, kad taip bus – nėra.

Įrašas socialiniame tinkle „Facebook“ Skiepai yra mirtis.

Teiginius, kad skiepai kenkia, Delfi yra ne kartą paneigęs. Apie tai galite pasiskaityti daugiau ČIA, ČIA ir ČIA.

Prieš kelis mėnesius lietuviai dalinosi vaizdo įrašu, kuriame buvo teigiama, kad esą skiepai nuo COVID-19 yra mirtini. Įrodymų tokiems teiginiams – nėra. Kaip ir nėra jokių įrodymų, kad pasiskiepyję žmonės mirs po keletos metų. Esą taip bus, nes „pasaulio elitas“ nusprendė sumažinti gyventojų populiaciją. Panašią melagingą žinutę Delfi yra paneigęs dar gegužės mėnesį. Žinutė buvo panaši – buvo teigiama, kad esą pasaulio elitas nusprendė, jog Žemėje turi likti tik ne daugiau kaip 1 milijardas gyventojų.

Įrašas socialiniame tinkle „Facebook“ Pasaulio vyriausybė nusprendė sunaikinti septynis milijardus žmonių.

Tąkart žmonės dalinosi neva sensacingu tekstu: „Slaptas planas: Žemėje privalo likti tik milijardas žmonių“. Šiame tekste pasakojama apie slaptą vyriausybę, kuri vadinama 300 komitetas. Neva ši slapta organizacija užsakė mokslinį tyrimą, kurio metu paaiškėjo, kad Žemės ištekliai yra riboti, todėl iki 2070 nuspręsta, jog mūsų planetoje turi likti tik milijardas gyventojų – „auksinis milijardas“. Skelbiama, kad neva į šį „auksinį milijardą“ pateko tik Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Vakarų Europa, Izraelis ir Japonija. Neva tai 300 komitetas ir įgyvendina savo „globalinę Žemės gyventojų naikinimo programą“.

Tačiau šis planas yra melaginga sąmokslo teorija. Ši sąmokslo teorija tikina, kad 300 komitetas (dar žinomi kaip Olimpiečiai) yra neva 1727 metais britų aristokratijos įkurta slapta organizacija. Ši teorija pirmą kartą paminėta buvo 1909 metų „Neue Freie Presse“ straipsnyje, kuriame cituojamas to meto vokiečių politikas Waltheris Rathaenau. Jis teigė, kad 300 vyrų, kurie vieni kitus pažįsta, vadovauja kontinento ekonomikų likimams ir siekia jų sėkmės, veikdami savo aplinkoje. Ir nors šiame sakinyje nėra nė žodžio apie žydus, jau po kelerių metų buvo tikinama, kad visi 300 slaptos organizacijos nariai yra žydų kilmės.

Šią sąmokslo teoriją 1991 metais plačiai aprašė britų rašytojas bei žinomas sąmokslo teorijų skleidėjas John Coleman. Jis 300 komiteto temai skyrė visą knygą. Šiai jo skleidžiamai sąmokslo teorijai patikimumo suteikė faktas, kad J. Coleman seniau dirbo britų žvalgyboje, tačiau savo teiginiams įrodyti jis nepateikia jokių konkrečių įrodymų.

Taip pat įrašo autorius kalba ir apie „čipavimą“. Visuotinis čipavimas ir priverstinis skiepijimas pastaruoju metu tapo mėgstamiausiomis sąmokslo teorijų kūrėjų temomis. Teigiama, kad neva per priverstinius skiepus, žmonės bus „sučipuoti“.

Iš tiesų yra įmonių, kurios siekia sukurti mikroschemas, tačiau jos tikrai nebus įdiegiamos žmonėms per prievartą. 2009 metais portale „computerworld“ pasirodė straipsnis, kuriame rašoma apie tai, kad „Intel“ tyrimų laboratorijos mokslininkai siekia atrasti būdą, kaip žmogaus smegenų skleidžiamos bangos galėtų būti panaudotos intuityviai valdyti televizorius, kompiuterius ar mobiliuosius telefonus. Straipsnyje taip pat pabrėžta, kad šis mokslininkų planas – ne šiaip sau kadras iš mokslinės fantastikos filmo apie Didįjį Brolį. Implantų niekas neketina įdiegti be žmonių sutikimo, atvirkščiai, tikimasi, kad vartotojai patys norės paprastesnės prieigos prie savo įrenginių.

Šaltiniai: