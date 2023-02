„Aptiktas vieno metro skersmens meteoroidas (mažas asteroidas), kuris, tikimasi, nesukeldamas pavojaus, įskries į Žemės atmosferą virš šiaurės Prancūzijos apie 03:50-04:03 CET laiku”, - pranešė Europos kosmoso agentūra.

Šį kosminį luitą atrado ir jo skriejimo trajektoriją pastebėjo astronomas Krisztián Sárneczky iš Konkoly observarorijos Vengrijoje.

Astronomas yra atradęs šimtus asteroidų, tačiau šis – antrasis jo aptiktas kosminis kūnas, kuris įskriejo į Žemės atmosferą.

Dangų nutvieskęs meteoras, dar vadinamas bolidu, bene geriausiai matėsi ties Ruano miestu šiaurės vakarų Prancūzijoje.



Meteoras buvo matomas ir Jungtinėje Karalystėje, Belgijoje, Nyderlanduose. Šį kosminio kūno pasirodymą užfiksavo dešimtys dangaus stebėtojų Europoje.



Asteroid Sar2667, about a meter in diameter, was expected to fall near the French city of Le Havre at 02:59h UTC. I drove to a photogenic spot close to home in the south of the Netherlands to capture it, just as the sky cleared.#asteroid #meteor @IMOmeteors @apod pic.twitter.com/MNZofhkrd7