Daliai lietuvių karantinas – įgriso: įtikėjo, kad yra atsparūs naujajam koronavirusui ir jo neplatina

Toks teiginys buvo platinamas feisbuke. Jis skamba šitaip (kalba neredaguota): „Primenu: 1945 pusė LT piliečių tikėjo propaganda ir skundė partizanus. 2020: pusė triznių skundžia fotkina sveikai gyvenančius lauke būnančius virusui atsparius ir jo neplatinančius“.

Teksto autorius sulygina tuos, kurie karantino nesilaikančius asmenis įduoda policijai, su asmenimis, kurie stribams ar KGB įduodavo Lietuvos partizanus. Neva ir tie, ir tie įtikėjo propoganda. Supraskite: jei gyveni sveikai – esi atsparus naujajam koronavirusui.

Panašių minčių feisbuke netrūksta. Štai feisbuko grupėje „Lietuvos veganai“ atsirado klausiančių, ar kas nors žino bent vieną naujuoju koronavirusu sergantį veganą? Komentaruose kilo diskusija: vieni ragino neskleisti kvailų minčių, kiti – kėlė klausimą, ar išvis tas virusas egzistuoja.

Bet grįžkime prie pagrindinio teiginio, kad egzistuoja sveikai gyvenantys, tačiau virusui atsparūs ir jo neplatinantys žmonės. Dažnai feisbuke galima rasti tikinimų, kad jei būsi sveikuolis, turėsi stiprų imunitetą – tau jokie virusai nebaisūs.

Toks teiginys nėra teisingas. Joks morkų ar linų sėmenų kiekis neapsaugos jūsų nuo šios virusinės ligos. Jus apsaugoti gali rankų plovimas, socialinės distancijos laikymasis ir saviizoliacija.

Mūsų imuninė sistema neturi jokio magiško mygtuko, kurį įjungia ar išjungia vienas ar kitas papildas.

Imuninė sistema yra sudėtingas įvairių ląstelių, organų, baltymų ir audinių funkcionavimas kartu, atpažįstant ir neutralizuojant patogenus.

Net ir turėdami tvirtą imuninę sistemą, vis tiek galite susirgti naujuoju koronavirusu ar kita infekcine liga. Skirtumas tas, kad turėdami sveiką imuninę sistemą, galbūt sirgsite trumpiau, jūsų simptomai bus lengvi ar visai jų nejusite.

Tiesioginį žmonių bendravimą varžančios taisyklės reikalingos dėl to, kad COVID-19 sukeliantis virusas – kaip reta klastingas, rašoma sciencealert.com.

„Užkratą neretai perduoda žmonės, kuriems nepasireiškia jokių simptomų“, – portalui „Business Insider“ sakė Stephenas Morse‘as, epidemiologas iš Kolumbijos universiteto.

Remiantis JAV ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) direktoriaus Roberto Redfieldo žodžiais, net 25 proc. naujuoju koronavirusu užsikrėtusių asmenų nejaučia jokių simptomų ir nesuserga. Deja, net ir tada jie laisvai gali užkrėsti kitus.

Vienintelis būdas sužinoti ar nesergate koronaviruso ir ar nesate pavojingas kitiems asmenims – koronaviruso testo atlikimas. Tad jei nesate atlikę testo – jūs galite būti viruso nešiotojas.

Tai, kad labiausiai virusą platina jokių simptomų neturintys asmenys, apčiuopiamai pasunkina pandemijos suvaldymo pastangas. Apie tai rašė Billas Gatesas žurnale „New England Journal of Medicine“ publikuotame straipsnyje.

„Tai reiškia, kad suvaldyti COVID-19 bus daug sunkiau nei Artimųjų Rytų respiracinį sindromą (MERS) arba sunkų ūmų respiracinį sindromą (SARS), plitusį daug vangiau, be to, vien per simptomų patiriančius žmones“, – konstatavo B. Gatesas.

PSO tyrimo išvadose nurodoma, kad 75 proc. Kinijos piliečių, iš pradžių priskirtų besimptomių atvejų kategorijai, vėliau pajuto ligos simptomus. Vadinasi, faktiškai įprastu ir dažnu reiškiniu reikėtų laikyti užsikrėtimą nuo žmogaus, esančio ikisimptominėje stadijoje.

Šią išvadą patvirtino ir daugiau tyrimų. CDC inicijuotas koronavirusu užsikrėtusių Vašingtono valstijoje veikiančių slaugos namų pacientų tyrimas parodė, kad iš 23 asmenų, kurių testų rezultatai buvo teigiami, tik 10 juto simptomus tą dieną, kai buvo nustatyta diagnozė. Dar dešimčiai stebėtų asmenų simptomai ėmė reikštis kiek vėliau.

Praeitą mėnesį, atliekant testus dėl koronaviruso NBA žaidėjams, treneriams ir aptarnaujančiojo personalo nariams, buvo nustatyta 14 užsikrėtusių asmenų. Vis dėlto tuo metu, kai paaiškėjo diagnozės, pusė iš jų nejuto nė menkiausių ligos simptomų.

Per 9 tūkst. asmenų ištyrę Islandijos biotechnologijų įmonės specialistai nustatė, kad maždaug 50 proc. iš tų, kurių testų rezultatai buvo teigiami, tvirtino jokių simptomų nejaučiantys.

O gal atsparūs naujajam koronavirusui tapsime persirgę? Deja, iki šiol nežinoma, ar persirgus COVID-19 infekcija susiformuoja ilgalaikis imunitetas. Persirgus kai kuriomis koronavirusų sukeltomis infekcijomis imunitetas išlieka beveik 40 savaičių, persirgus SARS – ilgiau kaip metus.

Ispanijos nacionalinio biotechnologijų centro virusologas Luisas Enjuanesas naujienų tarnybai BBC teigė, kad bent 14 proc. pacientų, pasveikusių nuo koronaviruso, pakartotinis tyrimas būna teigiamas. Virusologo teigimu, kalbama ne apie pakartotinį užkrėtimą, o apie naują viruso dauginimąsi jau persirgusio žmogaus kūne.

Užsienio mokslininkai pastebėjo, kad žmonės įgyja imunitetą šiam koronavirusui – visgi kai kurių žmonių imuninis atsakas yra silpnas. „Kai imuninis atsakas yra nepakankamas, virusas gali sugrįžti“, – aiškino L.Enjuanesas.

Virusologams kelia nerimą tas faktas, kad persirgus „COVID-19“ infekcija, galima ir vėl susirgti. Po neigiamo testo atsakymo, sekantis, jau po pasveikimo, – ir vėl teigiamas.

