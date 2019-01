Europos branduolinių tyrimų organizacijos (CERN) pareigūnai supažindino su studija, apžvelgiančia galimybes pastatyti Ateities žiedinį priešpriešinių dalelių srautų greitintuvą (Future Circular Collider), įrengtą 100 km ilgio žiediniame tunelyje. Planuojama, kad šis įrenginys galėtų pradėti veikti 2040 metais. Jis būtų įrengtas šalia dabartinio 27 km ilgio Didžiojo hadronų priešpriešinių srautų greitintuvo (Large Hadron Collider, LHC), esančio netoli Ženevos. LHC labiausiai žinomas kaip įrenginys, 2012 metais padėjęs mokslininkams patvirtinti gravitacinę sąveiką lemiančios dalelės – Higso bozono – egzistavimą. Pareigūnai tikisi, kad CERN 22 narės per kelerius ateinančius metus apsispręs dėl naujojo projekto – pastatyti pirmąjį elektronų ir pozitronų priešpriešinių srautų greitintuvą. Prognozuojama, kad šis projektas gali kainuoti 9 mlrd. eurų.

