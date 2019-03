Alessandro Strumia iš Pizos universiteto, CERN dirbęs kaip kviestinis profesorius, tai pareiškė praėjusių metų rugsėjį per seminarą, skirtą sąryšiui tarp dalelių teorijos ir lyties. CERN iš pradžių suspendavo profesorių. Tačiau ketvirtadienį organizacija pranešė priėmusi sprendimą galutinai nutraukti bendradarbiavimą su šiuo profesoriumi. „Atlikusi savo tyrimą... CERN nusprendė nepratęsti profesoriui A. Strumia kviestinio profesoriaus statuso“, – rašoma organizacijos išplatintame pranešime. CERN taip pat atkreipė dėmesį, kad sausį Pizos universitetas paskelbė profesoriui viešą papeikimą. A. Strumia savo pristatyme, kuriame buvo įvairių skaidrių, grafikų ir diagramų, teigė, kad vyrai diskriminuojami fizikos srityje. Vienoje skaidrėje buvo tvirtinama, kad moterys iš pradžių stoja į lyčių studijas, o po to protestuoja, kad joms niekas nesiūlo darbo mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) srityje. „Fiziką sukūrė vyrai – į ją nesiunčiami kvietimai“, – buvo rašoma vienoje skaidrėje. CERN nuo 2016-ųjų pirmą kartą vadovauja moteris – dalelių eksperimentinės fizikos ekspertė iš Italijos Fabiola Gianotti. Laboratorija ėmėsi įvairių iniciatyvų, kurių tikslas – paskatinti moteris dalyvauti moksle. Visgi organizacija pripažino, kad nepaisant jos mėginimų panaikinti lyčių nelygybę CERN viduje, moterys čia vis dar užima mažiau kaip penktadalį darbo vietų.

