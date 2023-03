Dvi didžiosios orkos surengė dar vienas skerdynes – suėdė 19 ryklių Notorynchus cepedianus kepenis, o jų gaišenos buvo išmestos į krantą ties kaimu Pearly Beach, įsikūrusiu piečiausiame PAR taške, skelbia livescience.com.

Gluminantis didžiųjų orkų elgesys atkreipė PAR jūrų biologės Alison Kock dėmesį. Moteris apie „liūdnai pagarsėjusią“ didžiųjų orkų (Orcinus orca) porą, pramintą „Port“ ir „Starboard“ („Kairysis bortas“ ir „Dešinysis bortas“), ir vasario 23-iąją surengtas skerdynes parašė tviteryje.

At least 17 sevengill #sharks have been killed by infamous #killerwhale pair Port & Starboard this week in South Africa. Only the livers were eaten with the leftover carcasses washing ashore [1/3] 📸 @MarineDynamics Christine Wessels pic.twitter.com/PQVk1KI9mF