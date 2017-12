„Vienas interneto pavojų yra tai, kad žmonės gali gyventi visiškai skirtingose tikrovėse, – sakė jis princui, kuris buvo BBC 4 radijo kanalo programos „Today“ redaktorius-svečias. – Žmonės gali gyventi informacijos, remiančios jų dabartinius nusistatymus, kokonuose. Niekas nėra taip paprasta, kaip teigiama kokioje nors pokalbių svetainėje.“ „Kyla klausimas, kaip mums naudotis šiomis technologijomis tokiu būdu, kuris suteiktų galimybę balsų daugialypiškumui ir požiūrių įvairovei, bet neprivestų prie visuomenės balkanizacijos, o leistų rasti bendrą poziciją“, – pridūrė jis. Susiję straipsniai: Kembridže tirtos avys išmoko atpažinti B. Obamą ir kitus garsius žmones 7 ženklai, kad esate protingesni už vidutinį žmogų Interviu buvo įrašytas rugsėjo mėnesį Toronte, Kanadoje, „Invictus Games“ žaidynių užkulisiuose. „Invictus Games“ tai sportinis turnyras, įsteigtas princo Harry, per karą nukentėjusiems buvusiems kariams. B. Obama pripažino esąs susirūpinęs dėl JAV ateities, bet savo pasekėjo Donaldo Trumpo vardo neminėjo. Buvęs prezidentas sakė, kad palikęs Baltuosius rūmus jaučia „ramybę“. „Jautėsi, kad nubėgome sėkmingą maratoną“, – sakė B. Obama. „Keliuosi vėliau, nuostabus jausmas, kai gali valdyti savo dieną“, – princui sakė B. Obama, kalbėdamas apie savo naują rutiną. Pokalbį princas Haris pradėjo sakiniu: „Tai pirmas Jūsų interviu, kurį sutikote duoti nuo tada, kai perdavėte vadeles“, į ką B. Obama atsakė: „Taip, tai tiesa“. Princas Haris su savo drauge, JAV aktore, Megan Markl susituoks gegužės 19 dieną Vindzoro pilies Šv. Jurgio koplyčioje, netoli Londono. Kaip praneša Britanijos laikraščiai, valstybės tarnautojai nerimauja, kad jeigu pora į vestuves pakvies B. Obamą, tai sukels dar platesnę Britanijos ir D. Trumpo santykių properšą, po kelių garsiai nuskambėjusių ginčų.











5 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.