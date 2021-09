Šiurpiąją nuotrauką tviteryje paskelbė daktaras Markas D. Scherzas, Danijos gamtos istorijos muziejaus herpetologijos skyriaus kuratorius, stuburinių gyvūnų zoologijos mokslų docentas. Jeigu manote, kad banginių nereikėtų priskirti herpetologijos šakai, esate teisūs, tiesiog M. D. Scherzas turi daug kolegų, dirbančių įvairiose srityse, skelbia iflscience.com.

This is what it looks like when you remove the inter-digital flesh from a whale’s flipper. Amazing to see how well the pentadactyl limb is retained! pic.twitter.com/GPu602wXz5