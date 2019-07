Baltijos jūros dugne atrastas renesanso laikų laivas slepia 500 metų senumo laivybos paslaptis. Praktiškai nesugadintos būklės laivas archeologų buvo aptiktas 120 metrų gylyje, apie 100 mylių atstumu nuo pietryčių Stokholmo, rašo independent.co.uk.

99 proc. laivo yra nepažeista: stiebai stovi aukštai, o sukamieji pistoletai – paruošti iššauti.

Baltijos dugne rastas renesanso laikų laivas © Deep Sea Productions/MMT

Galima pastebėti ir mažą valtį, kuri vis dar yra ant denio. Net galima išvysti triumo siurblį bei takelažo detales. Taip pat aiškiai matomas bugšpritas bei įvairios puošybinės dekoracijos.

Tačiau kažkokiu būdu 16 metrų ilgio laivas neteko kapitono kajutės. Tai, kartu su įrodymais, kad laivo ginklai paruošti iššauti, archeologams kelia minčių, jog laivas nuskendo iki šiol nežinomam jūrų mūšyje.

Atrastas mažas laivas tikriausiai priklausė švedų arba danų pirkliams. Visi surinkti įrodymai parodo, kad laivas buvo pastatytas kažkada tarp 1490 ir 1540 metų – tikriausiai XVI amžiaus pradžioje.

Baltijos dugne rastas renesanso laikų laivas © Deep Sea Productions/MMT

Būtent dėl to archeologai mano, kad laivas nuskendo per Švedijos nepriklausomybės karą – 3 metų konfliktą tarp švedų ir juos tuo metu valdžiusių danų. Šis nepriklausomybės karas vyko 1521-1523 metais. Tačiau neatmetama galimybė, kad laivas nuskendo ir per Šiaurės karą 1554-1557 metais.

Nors šis laivas yra geriausiai išsilaikęs Didžiųjų geografinių atradimų laivas, jis, pabrėžia archeologai, yra Šiaurės Europos, o ne Pietų Europos dizaino.

Tačiau laivo dydis, puikiai išsaugota lanko forma, inkarų ir stiebų konstrukcijos bei takelažas yra stulbinančiai panašūs į du mažesnius Kolumbos laivus – „Pinta“ ir „La Niña“. Šiuos laivus Kolumbas naudojo kartu su didesniu laivu „Santa Maria“, kad perplauktų Atlanto vandenyną ir atrastų Ameriką 1492 metais.

Baltijos dugne rastas renesanso laikų laivas © Deep Sea Productions/MMT

Būtent todėl Baltijos dugne aptiktas laivas padės archeologams ir istorikams geriau suprasti laivybos technologijas, kuriomis savo kelionės metu galėjo naudotis Kolumbas.

O kas nutiko laivo įgulai? Ar jie visi žuvo mūšio metu? Ar jie buvo paimti į nelaisvę priešų įgulos? O gal jiems pavyko išgyventi mūšį, tačiau jie negalėjo išsigelbėti valtimis, todėl kartu su laivu lėtai nuskendo?

Šio atradimo tyrimas yra patikėtas tarptautinei mokslininkų komandai. Tarp jų yra ir Southhamptono universiteto archeologai.

Baltijos dugne rastas renesanso laikų laivas © Deep Sea Productions/MMT

Tyrimui vadovauja dr. Rodrigo Pacheco-Ruiz, laivybos archeologas. „Šis laivas mena Didžiųjų geografinių atradimų laikotarpį, tačiau yra puikiai išsilaikęs, nors praleido 500 metų jūros dugne. Atrodo, kad jis nuskendo vakar. Tai tikrai stebina“, – sakė jis.

Laivas yra tokios geros būklės, nes Baltijos jūros dugne yra itin mažai deguonies. Esant mažam deguonies kiekiui, tik nedidelis kiekis mikroorganizmų gali išgyventi. Priešingu atveju, jie tiesiog laivą būtų suėdę.