Pagal NASA Anglies stebėjimo sistemą (CMS) buvo stebimi anglies šaltiniai ir rezervuarai, kuriami tikslūs anglies ciklo planetoje modeliai, sakoma straipsnyje. „Dabar prezidento Donaldo Trumpo administracija tyliai numarino CMS“, – nurodo straipsnio autoriai, kurie šį sprendimą vadina Baltųjų rūmų „plataus masto puolimo prieš klimato mokslą“ naujausiu veiksmu. NASA kol kas neatsakė į naujienų agentūros AFP prašymą pakomentuoti. „Science“ rašė, kad NASA nepateikė jokių kitų programos nutraukimo priežasčių, tik „biudžeto apribojimus ir didesnius mokslo biudžeto prioritetus“. Žurnalas taip pat citavo JAV kosmoso agentūros atstovo Steve'o Cole'o žodžius, kad kovo mėnesį pasirašytame biudžete CMS neminima ir tai „leido administracijos sprendimui įsigalioti“. Esamas dotacijas bus leista išnaudoti, bet jokie nauji tyrimai nebus remiami, nurodoma straipsnyje. D. Trumpas yra atšaukęs ir kitą mokslo misiją – orbitinę „anglies observatoriją" OCO-3 (Orbiting Carbon Observatory 3), be to, paskelbė, kad JAV traukiasi iš 2015 metų Paryžiaus susitarimo dėl klimato. Kaip sakė Medforde Masačusetse įsikūrusio Tuftso (Taftso) universiteto Tarptautinės aplinkos ir išteklių politikos centro direktorė Kelly Sims Gallagher, CMS nutraukimas pakerta pastangas tikrinti taršos mažinimą pagal Paryžiaus susitarimą. „Jei negali išmatuoti taršos mažinimo, negali būti tikras, kad šalys laikosi susitarimo“, – žurnalui sakė ji ir pridūrė, kad CMS nutraukimas „yra didelė klaida“.











