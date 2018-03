Maždaug naminės katės dydžio viverinės sterbliakiaunės Australijos žemyninėje dalyje išnyko 7-ajame dešimtmetyje, tačiau jų išliko Tasmanijos saloje. Dabar, po 15 metų trukusio projekto, šie žvėreliai buvo reintrodukuoti savo aplinkoje šalies rytinėje pakrantėje, vienoje kontroliuojamoje teritorijoje. Dvidešimt šių mielų gyvūnų nacionaliniame parke „Booderee“ į pietus nuo Sidnėjaus buvo paleisti šią savaitę. „Tai pirmas kartas Australijoje, kai žemyninėje dalyje išnykę žvėreliai buvo reintrodukuoti laukinėje gamtoje“, – ketvirtadienį sakė Darrenas Groveris iš ne pelno organizacijos „WWF-Australia“. Susiję straipsniai: JAV profesorius: nežemišką gyvybę pirmiausia išgirsime Mokslininkai atskleidė mirtį sėjusių Pragaro vartų paslaptį „Dauguma žemyninėje dalyje prarastų plėšrūnų dingo amžiams, jų neįmanoma sugrąžinti – taigi, tai reta proga. Tūkstančius metų viverinės sterbliakiaunės atliko vaidmenį šioje ekosistemoje, visų pirma kaip vabzdžiaėdžiai. Bus nuostabu pamatyti, kas nutiks, kai jos grįš prie to vaidmens (parke) „Booderee“, – sakė jis. Australijos nacionalinio universiteto mokslininkė Natasha Robinson sakė, kad paleistoms viverinėms sterbliakiaunėms, kurios yra linkusios gyventi pavieniui, uždėti antkakliai su GPS siųstuvais, tad jas bus galima stebėti. „Ateinančius tris mėnesius šios viverinės sterbliakiaunės bus intensyviai stebimos GPS prietaisais, o tada trejus metus jos bus stebimos kartas nuo karto, – sakė ji. – Lapės, ir esančios už parko ribų, ir patenkančios į jį, taip pat bus stebimos ir reguliuojamos, siekiant užtikrinti, kad lapių įsibrovimas į parką būtų labai ribotas.“ „Tai padės mums suprasti, kaip viverinės sterbliakiaunės gali atsikurti esant labai mažam laukinių plėšrūnų tankiui“, – pridūrė N. Robinson. Daugybė viverinių sterbliakiaunių XX amžiaus pradžioje išgaišo kilus paslaptingai epidemijai, o paskui jų populiaciją nusiaubė Australijos pietryčiuose išplitusios lapės. Sidnėjaus regione viverinių sterbliakiaunių reguliariai buvo pastebima iki 7-ojo dešimtmečio.











4 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.