Atsirado staiga ir plinta kaip gaisras: koronovirusas turi savybę, kuri daro jį ypač pavojingu

Daugelis svarsto – ar taps auka?

Šiandien naujoju koronavirusu pasaulyje užsikrėtusių yra daugiau nei 436 tūkstančiai žmonių. Mirė daugiau nei 19 tūkstančių. Pasveiko – daugiau nei 111 tūkstančių.

Viruso originaliu plitimo židiniu tapo Uhano miestas Kinijoje. Šio miesto pavadinimas tikriausiai jau visiems puikiai žinomas, kaip ir jame veikęs jūros gėrybių ir laukinių gyvūnų turgus. Šiandien Kinijoje prekyba laukiniais gyvūnais yra uždrausta.

Turgus Uhane © Zuma Press / Scanpix

Kaip pasakojama dokumentiniame filme, kurį lietuvių kalba galite pamatyti per „Info TV“, tik Uhane pradėjus plisti koronavirusui – visą provinciją apėmė baimė. Mieste gyvena 11 milijonų žmonių. Žmonės nenori netekti mylimųjų dėl mieste siautėjančio paslaptingo viruso. Daugelis svarsto – ar taps auka? O jeigu taip, tai kada? Panašius sentimentus šiandien jaučia ir Lietuvos bei kitų pasaulio šalių gyventojai.



Koronavirusas per savo pirmuosius du egzistavimo mėnesius nusinešė daugiau nei 1200 gyvybių, o užsikrėtusiųjų – tūkstančiai. Uhane ir kituose miestuose buvo paskelbtas karantinas. Jo tikslas – sustabdyti ligos plitimą. Šis metodas šiuo metu yra taikomas ir Lietuvoje. Kinijoje 65 milijonai žmonių buvo atkirsti nuo išorinio pasaulio.

Virusą pradžioje praminė „pneumonija B“

Ligos protrūkis prasidėjo 2019 metų gruodį. Uhano mieste ėmė plisti paslaptinga liga. Ja užsikrėtė keli žmonės. Ligos požymiai – kosulys ir karščiavimas.

„Viskas prasidėjo nuo labai neįprastos virusinės infekcijos. Medikai ją tiesiog pavadino netipišku virusu arba „pneumonija B“. Pacientai skundėsi karščiavimu, galvos skausmu, kosuliu, raumenų skausmais. Tai primena eilinę ligą. Tačiau krūtinės rentgenograma byloja, kad kažkas – negerai. Gripo tyrimai buvo neigiami, tačiau vis daugiau žmonių skundėsi tais pačiais ligos požymiais“, – dokumentiniame filme apie koronavirusą teigia Singapūro „Mount Elizabeth“ medicininio centro Užkrečiamųjų ligų specialistas dr. Leong Hoe Man.

Kritinis pokyčių metas Kinijoje išmušė tada, kai nekalti ligos simptomai nusinešė pirmąją gyvybę. 2020 metų sausio 9 dieną paslaptingas virusas pražudė 61 metų vyriškį. Jis buvo nuolatinis jau pagarsėjusio Uhano turgaus klientas.

Turgus Uhane © Zuma Press / Scanpix

Pirmieji tyrimai parodė, kad užsikrėtusieji lankėsi minėtajame turguje. Manoma, kad narvuose laikyti gyvi laukiniai gyvūnai galėjo užkrėsti vieni kitus – viena rūšis užkrėtė kitą, o ši – žmones.

Kinija Pasaulio Sveikatos organizaciją (PSO) apie naująjį virusą įspėjo 2019 metų gruodžio 31 dieną. PSO valstybes apie virusą įspėjo tik beveik po mėnesio – tuo metu jis jau buvo paplitęs po pasaulį.

Neįprastas virusas

Kaip teigia Singapūro medicinos akademijos, Užkrečiamųjų ligų skyriaus direktorius dr. Asok Kurupas, kiekvienas ligonis užkrečia 3–4 sveikus žmones

Dažnai naujasis kornavirusas yra lyginamas su Sunkiu ūmiu respiraciniu sindromu (SŪRS, angl. SARS). Pastarąjį pavyko sukontroliuoti per 9 mėnesius. Bet koronavirusas pasirodė esąs daug labiau užkrečiamas: per pirmuosius du ligos protrūkio mėnesius naujuoju virusu užsikrėtė daugiau žmonių nei išvis sirgo SŪRS.

„Šis pasakojimas kai ką primena. Jis primena 2003 metų SŪRS virusą. Užsikrėtusiųjų pamažu daugėjo, liga plito sparčiai“, – sako dr. Leong Hoe Man.

Anot jo, 2019 metų naujasis koronavirusas yra labai neįprastas. „Per 9 mėnesius mums pavyko pažaboti SŪRS virusą. Tai stulbinama. Per kelis mėnesius jau užsikrėtė per kelis tūkstančius žmonių. Bet pažiūrėkime, kas dedasi dabar. Vos per mėnesį užsikrėtė labai daug žmonių“, – sako dr. Leong Hoe Man.

© Zuma Press / Scanpix

SŪRS užsikrėtė apie 8 tūkstančius žmonių, mirė – 774. Iš pradžių, Kinija neigė, kad plinta toks mirtinas virusas. Neseniai paaiškėjo, kad 2020 metų pandemijos protrūkį sukėlė koronavirusas, kuris 76 proc. genetiškai atitinka SŪRS virusą. Skirtumas toks, kad šiuolaikinis virusas – ne toks mirtinas, bet greičiau plinta.

„Jeigu serga 6 tūkstančiai žmonių, tai užsikrėtusių yra 20–30 tūkstančiai. Čia mažiausias įmanomas skaičius“, – įsitikinęs dr. Asok Kurupas.

Naujuoju koronavirusu galima užsikrėsti net bendraujant su žmonėmis, priešingai nei SŪRS, teigia Leong Hoe Man. Tyrimai rodo, kad inkubacinis periodas nuo užsikrėtimo iki pirminių simptomų atsiradimo – 5–7 dienos. Sergantieji aplinkinius gali užkrėsti neturėdami jokių ligos požymių. Būtent ši viruso savybė pavertė jį tokiu pavojingu – asmuo, net nežinodamas, kad serga, kelia kitiems mirtiną pavojų.

Diktuoja kitas taisykles nei SŪRS

Kol kas vieningai mokslininkai sutinka su teiginiu, kad šis virusas diktuoja visai kitokį scenarijų nei SŪRS.

O kokia liga buvo SŪRS? Jos protrūkis tęsėsi 9 mėnesius (2002–2003 m.),Tai virusinė kvėpavimo takų liga, kurią sukelia SŪRS koronavirusas (SŪRS-CoV, angl. SARS-CoV).

© DELFI / Josvydas Elinskas

Kaip rašoma Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro internetiniame puslapyje, tikėtina, kad pirmieji susirgimai SŪRS tarp žmonių galėjo prasidėti 2002 m. lapkričio mėnesį Guangdong provincijoje (Kinija), tačiau pats sindromas išaiškintas buvo 2003 m. vasarį.

„Per keletą mėnesių po atradimo susirgimai SŪRS buvo registruoti 26 pasaulio šalyse: Šiaurės Amerikoje, Pietų Amerikoje, Europoje, Azijoje. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, protrūkio metu užregistruoti 8098 ligos atvejai (iš jų 774 mirties).

Simptomai Inkubacinis ligos periodas 3–10 dienų. Ligos simptomai panašūs į gripo. Būdingas karščiavimas, nuovargis, galvos, raumenų skausmai. 10–20 proc. susirgusiųjų išsivysto viduriavimas. Po 2–7 d. nuo ligos pradžios pasireiškia sausas kosulys dusulys. Daugeliui pacientų išsivysto pneumonija, kuri sunkiais atvejais gali progresuoti į mirtiną kvėpavimo nepakankamumą (mirštamumas 10 proc., tarp pacientų vyresnių nei 60 m. gali viršyti 50 proc.)“, – teigiama ULAC puslapyje.