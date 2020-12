Socialiniuose tinkluose gausu liaudies medicinos patarimų, bet šiuo tikrai neverta aklai tikėti: gruodžio 5 dieną ne kartą dezinformaciją skleidusi moteris savo „Facebook“ paskyroje išgyrė česnaką. Įrašu pasidalino beveik 500 žmonių.

„ČESNAKAS... Universalus antibiotikas. Veikia ir bakterijas, ir virusus, ir grybelius.

Grybelis ant kojos? Trinkit česnaku. Visi odos infekciniai susirgimai gydomi česnaku išoriškai. Gripas? Peršalimas? Vėlgi česnakas. „Moteriškos“ uždegiminės ligos – tamponą su sutrintu česnaku „per vagina“. Tiesiosios žarnos uždegimas? Vėl naudojamas trintas česnakas. Bet kokią pūlingą infekuotą žaizdelę gydo česnako košelė.

Joks peršalimas ar plaučių, inkstų uždegimas, net meningitas neatsilaikys prieš česnaką. Svarbiausia čia dozavimas.

Ūmūs infekciniai, virusiniai susirgimai, ypač plaučių uždegimas gydomi taip: per parą suvalgoma 1 galvutė česnako 10-čiai kg kūno svorio. Geriau valgyti žalią, bet jeigu per stipru, galima virti ir valgyti virtą, užsigeriant česnakinių vandeniu. Išsivirkite 10 galvučių česnako ir valgykite – gerkite jį visą dieną. Česnaką turime visus metus. Taigi problemų nebus.

Vėl iškyla amžinas klausimas: kodėl tradicinė medicina taip negydo, jeigu viskas gydoma taip paprastai?

Kaina – vienas mažas vaistų įpakavimas kainuoja tiek, kiek kibiras pipiru arba česnakų. Gyslotis iš viso po kojomis „mėtosi“. Medicina ignoruoja žoleles todėl, kad jos praktiškai nieko nekainuoja.

Jeigu žmonės prieš ligas apsiginkluos aštriaisiais pipirais, žalia gysločių mase ir česnaku – kiek žmonių nebeeis pas gydytojus, į vaistines – daugybė. Aš stebiu naudojimąsi liaudies medicinos priemonėmis. Nė vienam vaikui, kuris gydėsi česnaku, nebereikėjo šalinti tonzilių.

O kiek žmonių galima išgelbėti nuo kraujo užkrėtimo paprastu gysločiu? O kiek žmonių, sergančių širdies – kraujagyslių ligomis, galima išgydyti aštriaisiais pipirais? O kiek žmonių galima išgelbėti nuo pneumonijos ir kitų infekcijų pačiu geriausiu ir nepralenkiamu gamtiniu antibiotiku – česnaku?

Imbieras ir raudoni pipirai puikus arbatos derinys. Net ir iš česnako gausime puikią arbatą. Ir kodėlgi tokių arbatų nepadarius kasdieninio raciono dalimi. Tokiu būdu skiepai, atseit imuniteto sustiprinimui, neteks prasmės. Chroniškas gastritas išsivysto todėl, kad visą gyvenimą neteisingai maitinamės. Vietoj to, kad jam „melstis“ ir griauti virškinamojo trakto fiziologiją „vaistais“, reikia skubiai keisti gyvenimo būdą, kitaip gastritas progresuos, virs opa – vėžiu – tai stabilus, ištryptas kelias... – prof. A.P.Stoleshnikov“, – rašo internautė, kalba neredaguota.

Iš įrašo galima suprasti, kad tai nėra pačios įrašo autorės išmislas – ji esą cituoja homeopatą Aleksandrą Stolešnikovą. Šio asmens teiginius reiktų vertinti atsargiai. Šati jo veikale „Kuo pripildyti organizmą“ kalbama ne tik apie sveiką gyvenseną, bet ir apie tai, kad idealus maistas – „žalia mėsa ir garuojantis kraujas“, anglosaksų civilizacijos raktas į sėkmę – polinkis valgyti mėsą. Tariamas profesorius taip pat įsitikinęs, kad „gyvas vanduo“ – labiau išsivysčiusių kosminių civilizacijų maistas.

Šioje vietoje svarbu paminėti, kad nežemiškos civilizacijos mokslininkas aptikti dar nepavyko. Atsižvelgiant į tai – keistai skamba teiginys, kad „gyvas vanduo“ yra labiau išsivysčiusių kosminių civilizacijų maistas. Mes tokių civilizacijų nesame aptikę, tad negalime žinoti, kuo jos maitinasi.

Tačiau grįžkime prie česnako: taip, česnakas gali būti naudingas.

Česnakuose yra daug fitoncidų, pasižyminčių antimikrobinėmis, grybelius ir parazitus naikinančiomis savybėmis, stabdančių bakterijų dauginimąsi. Aitriuose česnakų svogūnėliuose yra panašiai kaip antibiotikai (ypač penicilinas) veikiančių sulfidų. Dėl to česnakai tinka infekcijoms gydyti. Česnakai vartojami virškinimui reguliuoti, mažina puvimo ir rūgimo procesus žarnyne, gerina apetitą, didina virškinimo trakto sekreciją, padeda geriau pasisavinti maistą. Be to, česnakai skatina šlapimo išsiskyrimą, plečia periferines ir vainikines kraujagysles, stiprina širdies susitraukimus ir lėtina širdies ritmą. Veikliosios česnakų medžiagos saugo nuo kvėpavimo takų infekcijų. Tačiau česnakas gali tik padėti sveikti – tai nėra efektyvumas vaistas visų įvardytų sveikatos problemų gydymui.

Be daugybės privalumų česnakai turi ir neigiamų savybių: augina ataugas, akmenukus inkstuose, gali kenkti ir kepenims. Jų reikėtų vengti vartoti sergantiems kepenų ir inkstų ligomis, prieš sudėtingas operacijas, nepatartina daug česnakų valgyti nėščioms ir žindančioms moterims, asmenims, kurie vartoja kraujo krešėjimą mažinančius vaistus.

Česnakai gali turėti neigiamos įtakos kepenų veiklai. Nuo vienos skiltelės neatsitiks nieko, tačiau dažnai ir daug jų vartojant veikliosios šio augalo medžiagos gali apnuodyti kepenis. Nereikėtų pamiršti, kad česnakai sukelia specifinį burnos ir kūno kvapą, o dideli kiekiai gali turėti įtakos virškinamojo trakto negalavimams, pykinimui ir vidurių pūtimui.

Tačiau ar česnakas iš tiesų yra panacėja?

Delfi laidoje „Sveiki! Su gydytoju V. Morozovu“, Vilniaus universiteto profesorius, gydytojas Vytautas Usonis trumpai buvo užsiminęs apie česnaką. „Dėl česnakų, yra daug augalų, kurie yra labai populiarūs ir traktuojami kaip priešvirusiniai, imunitetą gerinantys. Tačiau visa tai yra tol, kol pradedame ieškoti įrodymų, kad iš tiesų taip yra. Kažkas valgo česnaką, neserga, kažkas nevalgo – serga, taip nėra. Yra įrodymų, kad tai nėra veiksminga. Taip, jie tradiciškai likę iš tų laikų, kai geriau nieko neturėjome, bet šiais laikais jau turėtume būti labai atsargūs“, – sakė jis.

Kitoje laidoje pats gydytojas Valerijus Morozovas apie česnaką atsiliepė taip: „Nei česnakas, nei citrina, nei vištienos sultinys, nei degtinė su pipirais, nei smirdantys prieskonių mišiniai negydo ir neapsaugo nuo COVID’o. Ir gliukozės ribojimas nenumarina badu nei vėžio, nei coronos. Maitintis reikia reguliariai ir sveikai“.

Atidžiau panagrinėkime, ką įrašo autorė sako apie česnaką. Anot jos įrašo – česnakas gali išgydyt net meningitą. Tai nėra tiesa ir toks požiūris gali kainuoti gyvybę.

Kaip 2016 metais rašė „The Independent“, 2012 metais kanadiečių pora savo 19 mėnesių kūdikį, kuris sirgo meningitu, gydė įvairiomis žolelėmis bei česnaku. Kūdikis mirė ir tėvai 2016 metais teisme buvo pripažinti kalti dėl kūdikio mirties.

Dar vienas autorės įraše pateiktas siūlymas – česnaku gydyti įvairias moteriškas ligas. Yra mokslinių tyrimų, kurie įrodo, kad česnakas laboratorijos sąlygomis gali sulėtinti Candida fungus grybelio augimą. Šis grybelis yra kaltas dėl pienligės. Tačiau nėra įrodymų, kad česnakas gali padėti išgydyti pienligę. Taip pat ekspertai griežtai nepataria moterims česnaką kišti į makštį. Anot medikų, tai gali sukelti papildomų sveikatos problemų, o ne išgydyti pienligę.

Įraše taip pat rašoma, kad, jei nasudosime tokias priemones, kaip česnakas skiepai praras prasmę. „Ir kodėlgi tokių arbatų nepadarius kasdieninio raciono dalimi. Tokiu būdu skiepai, atseit imuniteto sustiprinimui, neteks prasmės“, – rašo moteris. Toks teiginys taip pat yra klaidingas.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro internetiniame puslapyje esančioje dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje klausiame, ar geriau skiepytis, ar persirgti natūraliu būdu. Štai tokį atsakymą pateikia ULAC specialistai: „Nustatyta, kad „natūrali“ infekcija dažnai sukelia geresnį imunitetą nei vakcinacija. Natūrali infekcija dažniausiai sukelia imunitetą po vieno infekcijos epizodo, o vakcinos gali reikėti kelių dozių. Pvz., difterijos, stabligės, kokliušo, hepatito B ir poliomielito vakcina yra skiriama mažiausiai tris kartus.

Tačiau skirtumas tarp vakcinacijos ir natūraliai persirgtos ligos yra už imunitetą mokama „kaina“. Už vakcinaciją mokama „kaina“ yra kelių injekcijų sukeltas nepatogumas ir kartais skaudanti ranka. Už kiekvieną natūralią infekciją mokama „kaina“, dažniausiai, yra gerokai didesnė: pvz., natūralios poliomielito infekcijos sukeltas paralyžius, psichinio vystimosi sulėtėjimas po natūralios Hib infekcijos, kepenų funkcijos sutrikimai po natūralios hepatito B infekcijos, kurtumas po natūralios parotito infekcijos ar plaučių uždegimas po natūralios vėjaraupių infekcijos. “

Anot ULAC specialistų, vakcina yra laikoma saugiausia ir patikimiausia apsauga nuo gyvybei pavojingų užkrečiamųjų ligų (infekcijų). Taip apsaugomas ne tik kiekvienas žmogus, bet ir sukuriama saugi aplinka visuomenei. Kitaip pasakius saugiausia priemonė nuo užkrečiamų ligų yra ne česnakas ar imbieras, o – skiepai.

