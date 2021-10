Atlikę tyrimą su rykliais mokslininkai pateikė netikėtą žinią, kodėl jie puola žmones

Rykliai labai retai puola žmones – o jei taip atsitinka, tai dažniausiai būna „apsipažinimas“. Paskelbtas mokslinis tyrimas patvirtina spėjimą, kad rykliai plaukikus ar banglentininkus dėl jų judesių per klaidą palaiko įprastu savo maistu, pavyzdžiui, ruoniais, rašo britų mokslo žurnalas „Journal of the Royal Society Interface“.