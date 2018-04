Naujas tyrimas rodo, kad ši skirtis didžiausia Japonijoje, tuo metu, Lietuvoje – moterų ir vyrų mokslinių straipsnių publikuojama maždaug po lygiai.

Melburno universiteto tyrėjai, peržiūrėję per 15 metų publikuotus 36 milijonus mokslinių straipsnių, pastebėjo, kad daugumos tekstų autoriai – vyrai. Be to, pastebima, jog apskritai daugumoje mokslo sričių vyrai sudaro daugiau kaip pusę darbuotojų, ypač einant aukštesnes pareigas.

Mažiausiai moterų – fizikos, matematikos, chemijos ir kompiuterių mokslų, o daugiausia – slaugos ir akušerijos srityse. Tyrėjai nurodo, kad didžiausia skirtis tarp vyrų ir moterų, kurių moksliniai straipsniai publikuojami, yra Japonijoje, ji didelė ir Vokietijoje bei Šveicarijoje, tuo metu, Lietuvoje – moterų ir vyrų autorių yra maždaug po lygiai.

Specialistai prognozuoja, kad nesikeičiant sąlygoms šie skirtumai tarp moterų ir vyrų kompiuterių moksluose galėtų išnykti po 280 metų, fizikoje – po beveik 260 metų, o matematikoje – po šešių dešimtmečių.