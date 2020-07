Astronomams beliko tik krapštyti pakaušį: 2 mln. kartų už Saulę ryškesnė žvaigždė – dingo be pėdsako

2019 metais mokslininkai tapo liudininkais to, kaip 2,5 mln. kartų už Saulė ryškesnė žvaigždė dingo be jokio pėdsako. Neseniai žurnale „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society“ buvo paskelbtas naujas mokslinis tyrimas, kurio autoriai mėgino išspręsti šią keistą bylą ir pateikti kelias galimas šios žvaigždės išnykimo priežastis.

