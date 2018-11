Astronauto Armstrongo sūnūs pardavinėja eksponatus iš tėvo sukauptos kolekcijos

Metalinė plokštelė vaizduoja „Apollo“ nusileidimo modulį, nutūpusį Mėnulyje 1969 metų liepos 20 dieną. Kai buvo parskraidinta į Žemę, ši plokštelė buvo pritvirtinta prie medinės lentelės ir įteikta N. Armstrongui – pirmajam ant Mėnulio paviršiaus žengusiam žmogui. Kiti du astronautai, dalyvavę šiame skrydyje – Edwinas Aldrinas, pravarde Buzzas, ir Michaelas Collinsas – taip pat gavo tokias lenteles. Susiję straipsniai: Kinija planuoja iškelti į orbitą dirbtinių mėnulių miestams apšviesti „SpaceX“ planuoja siųsti kosmoso turistus į skrydį aplink Mėnulį N. Armstrongo sūnūs Rickas ir Markas nusprendė parduoti dalį savo tėvo, mirusio 2012 metais, sukauptos labai didelės kolekcijos, turinčios daugiau kaip 2 000 daiktų. Kolekcijos daiktai buvo pardavinėjami Dalase nuo ketvirtadienio iki šeštadienio vykusiame aukcione. Jų taip pat buvo galima įsigyti internetu. Du kiti išpardavimai planuojami ateinančių metų gegužę ir lapkritį. Kaip ir pirmąjį, juos organizuos tie patys aukcionų namai – „Heritage Auction“. Atminimo lentelė buvo parduota už daug didesnę sumą nei buvo prognozuota, kaip ir pagrindinis šio aukciono daiktas – Amerikos vėliava, nugabenta į Mėnulį, bet taip ir neįsmeigta į jo paviršių. Ši 45 cm ilgio ir 29 cm aukščio vėliava, didesnė už daugelį kitų, nugabentų į kosmosą, buvo parduota už 275 tūkst. dolerių (240,9 tūkst. eurų), įskaitant mokesčius ir komisinius. Jos kaina daugiau kaip trigubai viršijo prognozuotą „Heritage“ – 75 tūkst. dolerių (65,7 tūkst. eurų). Tarp N. Armstrongo kolekcijos daiktų buvo du brolių Wrightų lėktuvo nuolaužų rinkiniai. Šio orlaivio pakilimas į orą 1903 metų gruodį laikomas pirmuoju šiuolaikinės aviacijos skrydžiu. Aeroplano nuolaužas N. Armstrongas buvo pasiėmęs į „Apollo 11“ misiją, tad jų istorinė vertė yra dviguba. Kiekvienas rinkinys buvo parduotas už 275 tūkst. dolerių – devyniskart brangiau nei prognozuota. Už pirmąją parduotą N. Armstrongo kolekcijos daiktų dalį buvo gauta iš viso 5,2 mln. dolerių (4,55 mln. eurų), sakoma „Heritage Auctions“ pranešime.

