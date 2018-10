„Jaučiuosi labai gerai. Ir kai NASA norės išsiųsti mane į skrydį, aš būsiu pasirengęs“, – sakė N. Hague'as NASA organizuotoje spaudos konferencijoje, kuri buvo transliuojama socialiniame tinkle „Facebook“. Prisimindamas avarinį nusileidimą, astronautas pažymėjo, kad „po visų treniruočių jautė esąs pasirengęs tokiems dalykams“. Jis puikiai įvertino erdvėlaivius „Sojuz“ ir pavadino juos „inžineriniu stebuklu“. Konkrečiai jis paminėjo tikslų darbą sistemos, sudariusios sąlygas atlikti sėkmingą avarinį nusileidimą. Susiję straipsniai: Po nesėkmingo rusų erdvėlaivio paleidimo – netikėtas NASA sprendimas „Sojuz“ avarija gali pribaigti TKS ir dešimtmečiams atitolinti kosminius skrydžius „Ši sistema nebuvo panaudota 35 metus. Ir štai jos mums prireikė“, – pridūrė N. Hague'as. Jis išreiškė įsitikinimą, kad rusų ekspertai sugebės išsiaiškinti avarijos priežastis. Astronautas pabrėžė, kad jų darbas pats savaime yra pavojingas. „Bet jis to vertas, nes darbas kosmose visiems neša naudą“, – sakė jis. N. Hague'as pasakė šiltų žodžių drauge su juo „Sojuz“ skridusiam rusų kosmonautui Aleksejui Ovčininui. Pasak amerikiečio, tai, kas įvyko, „ateityje sustiprins mūsų komandą“. N. Hague'as papasakojo, jog po nusileidimo gavo galimybę palydoviniu telefonu paskambinti žmonai ir pranešti, kad jam viskas gerai. Tačiau ji neatsiliepė ir jis telefonu padiktavo balso pranešimą. „Dabar ji galės jo klausyti iki gyvenimo pabaigos“, – pajuokavo astronautas. Spalio 11 dieną pilotuojamo erdvėlaivio „Sojuz MS-10“ ekipažas – N. Hague'as ir A. Ovčininas – dėl avarijos, įvykusios dvi minutės po pakilimo iš Baikonuro kosmodromo, priverstinai nusileido Kazachstane. Valstybinė komisija aiškinasi raketos nešėjos „Sojuz-FG“ avarijos priežastis. Rusijos kosmoso agentūros „Roskosmos“ pilotuojamų programų direktoriaus pareigas einantis Sergejus Krikaliovas sakė, kad rezultatų laukiama spalio pabaigoje.

1 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.