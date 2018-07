Archeologai Egipte atrado mumijų dirbtuvę

Archeologai tikisi, kad radinys padės atskleisti 26-osios dinastijos laikų mumifikavimo paslaptis, per spaudos konferenciją pranešė Egipto senienų ministerijos pareigūnai. Anot pareigūnų, taip pat buvo atkasta bendro naudojimo kapavietė. Mumifikavimo dirbtuvė, datuojama 26-osios – Saiso – dinastijos laikotarpiu, 664-404 metais prieš Kristų, kai Egiptas buvo valdomas persų. Objektas rastas Sakaros kapinyne, priklausančiam Memfio nekropoliui, įtrauktam į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Šioje vietoje, esančioje į pietus nuo Uno piramidės, paskutinį kartą buvo kasinėjama 1900 metais.











