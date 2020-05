Daugybė žmonių priešinasi kaukių nešiojimui. Viena iš priežasčių – netikima kaukių nauda. Kaip paprasta, namuose pasisiūta kaukė gali apsaugoti nuo viruso, kuris yra toks mažas, kad lengvai pralįstų tarp paprasto audinio siūlių? Juolab, kad medikai tokių medvilninių kaukių nenešioja – jie naudoja respiratorius, kurie yra išbandyti ir turi atitikti tam tikrus standartus.

Tačiau niekam nekyla klausimų, kodėl čiaudėjant reikia prisidengti veidą. Paprasta servetėlė ar vidinė alkūnės dalis juk irgi nėra respiratorius – tai kokia iš to prisidengimo nauda? Nauda ta, kad sustabdome ar bent jau nukreipiame dalį mūsų išspjautų lašelių. Virusai žmogaus kūno taip paprastai nepalieka – jie keliauja vandens ir gleivių lašeliuose, kurie yra pakankamai dideli, kad juos būtų galima stabdyti tankiu audiniu.

Catherine Clase, medicinos profesorė Kanados McMastero Universitete, medžiaginių kaukių dėvėjimo principą apibūdino taip: „esmė ne tame, kad kai kurios dalelės prasiskverbia pro kaukę. Esmė ta, kad dalis dalelių yra sustabdomos, ypač paliekančios nešiotojo kūną.“

Iš tikrųjų, įrodymų, kad bet kokios kaukės apsaugo nuo virusų platinimo, trūksta. Dauguma tyrimų koncentruojasi tik į medicinos sektorių. Tačiau mokslininkai sugebėjo surinkti nemažą skaičių tyrimų, kurie padeda nuspręsti, ar paprastos medžiaginės (medvilninės) kaukės gali padėti. Dalis tų tyrimų buvo atlikti dar septintajame ir aštuntajame praeito amžiaus dešimtmečiuose.

Tie tyrimai pateikia įdomių įžvalgų. Vienas audinio sluoksnis (šalis, megztinis ar marškinėliai) filtruoja tik 10–40 proc. visų dalelių. Tačiau keli sluoksniai, ypač muslinas bei flanelė, blokuoja iki 90 proc. visų dalelių. Kai kurie tyrimai rodo, kad trijų sluoksnių kaukės (muslinas – flanelė – muslinas) filtruoja 88–99 proc. aerozolių. Tuo tarpu keturių sluoksnių kaukės veikia dar efektyviau.

Tai klausimas išspręstas – kaukės padeda? Na, ne visai.

Labai svarbu suvokti, kad kaukė, kad ir kokia ji būtų, yra tik viena iš apsaugos priemonių. Virusai šiaip sau ore neskraido – juos skleidžia sergantys žmonės. Jei nešiojate kaukę ir jaučiatės visiškai saugus, galite padaryti klaidų, pavyzdžiui, pasikrapštyti akis, nors ką tik lietėte turėklą. Be to, jei jums tenka rūpintis sergančiuoju, paprasta medžiaginė kaukė mažai kuo gali padėti, nes jūsų aplinkoje virusų bus daugiau ir to 80–90 proc. filtravimo tiesiog nepakaks.

Galiausiai, pastebėjote, kad kalbama apie daugiasluoksnes kaukes? Medžiaga nėra lygi medžiagai. Kuo daugiau tankios medžiagos sluoksnių turi kaukė, tuo efektyvesnė ji yra. Tačiau tuo pačiu tokia kaukė trukdo kvėpuoti, todėl mokslininkai nepataria kaukių nešioti kvėpavimo sutrikimų turintiems žmonėms ir vaikams iki 2 metų.

Daugiau apie tai galite pasiskaityti ČIA.