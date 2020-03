Ar degtinė padės: ką reikia žinoti apie rankų dezinfekuojamąjį skystį koronaviruso protrūkio metu

1. Kodėl daugumos rankų dezinfekuojamųjų skysčių pagrindinis komponentas yra alkoholis?

Alkoholis veiksmingai naikina įvairius mikrobus, taip pat ir virusus, bakterijas, nes jis suskaido jų baltymus. Tai vadinama baltymų suardymu (denatūravimu). Šio proceso metu mikrobai dažniausiai žūsta, nes jų baltymai suskaidomi ir sulimpa.

Kai kuriuos baltymus suskaido karštis – pvz., verdamo kiaušinio sukietėjęs baltymas ir yra denatūruotas baltymas.

2. Alkoholis sunaikina ne visus mikrobus. Kodėl?

Bakterijos ir virusai būna įvairūs, kai kurias rūšis alkoholis puikiai sunaikina. Pvz., 60 proc. koncentracijos alkoholis veiksmingai sunaikina e. coli bakteriją, kuri gali sukelti apsinuodijimą maistu ir kt. infekcijas.

Dezinfekantai su alkoholiu vienas bakterijas naikina veiksmingiau, kitoms yra mažiau pavojingi dėl to, kad skiriasi bakterijų apvalkalas. Tiksliau, vieni virusai turi apvalkalą, kiti jo neturi. Alkoholis veiksmingai naikina virusus su apvalkalu, koks yra ir koronavirusas, o jo efektyvumas mažesnis, naikinant virusus be apvalkalo.

3. Jei 60 proc. koncentracijos alkoholis yra geras, ar 100 proc. koncentracijos alkoholis dar geresnis?

Stebėtina, bet ne. Baltymų denatūracija vyksta greičiau, kai nedidelis vandens kiekis sumaišomas su alkoholiu. Grynas alkoholis labai greitai išgaruoja, todėl nespėja sunaikinti baterijų ar virusų nuo jūsų odos, ypač žiemą, kai oras mažiau drėgnas.

Be to, 100 proc. koncentracijos alkoholis sparčiai džiovina odą, taigi ją dirgina. Dėl to žmogus gali dezinfekuoti rankas ne taip dažnai, kaip reikėtų.

Būtent todėl daugelio dezinfekantų sudėtyje yra minkštinamųjų priemonių, kurios drėkina odą.

4. Ar pačių pasigaminti dezinfekantai veiksmingi?

J. Gardnerio nuomone, neveiksmingi. Internete tikrai rasite patarimų, kaip pasigaminti dezinfekuojamųjų skysčių – su degtine ir pan. vis tik degtinėje yra tik 40 proc. alkoholio, o tokio kiekio nepakanka, norint veiksmingai išnaikinti mikrobus.

Vonioje laikomas alkoholis žaizdelių dezinfekavimui galbūt atrodys puiki alternatyva, bet jei stovite prie kriauklės, kodėl nenusiplovus rankų su muilu po karštu vandeniu.

5. Ar rankų dezinfekavimo priemonės turi galiojimo laiką?

Laikomi tinkamai dauguma gamyklinių dezinfekantų galioja kelerius metų, ant jų pakuočių nurodomas galiojimo laikas.

Patartina atsiminti, kad alkoholis yra lakus, greitai garuojantis, tad laikui bėgant jis tiesiog išgaruos ir dezinfekantas nebebus veiksminga baterijų ir virusų naikinimo priemonė.

Šiaip ar taip, šiuo metu esant didžiulei dezinfekavimo priemonių paklausai, maža tikimybė, kad nusipirksite dezinfekantą, kurio galiojimas pasibaigęs.

Jeffrey Gardneris yra biologijos mokslų daktaras iš Marilando universiteto Baltimorės apygardoje, JAV.