Klausimas gali pasirodyti keistas, tačiau seksas yra labai svarbus. Daugybė vienišų žmonių, kurie dėl savo būdo savybių ar kitų priežasčių negali susirasti partnerių, yra išties liūdni. Tačiau laimę galima pelnyti daugybe skirtingų būdų ir seksas tam nėra būtinas.

Kita vertus, daugiau sekso užtikrina didesnę laimę. Kolorado Boulderio universiteto tyrimas patvirtino, kad lyginant su lytiškai neaktyviais vyrais, tie, kurie seksu mėgaujasi 2–3 kartus per mėnesį yra 33 proc. laimingesni. Tuo tarpu tie, kurie lovą jaukia bent kartą per savaitę yra 44 proc. laimingesni, o tie, kurie mylisi 2–3 kartus per savaitę yra 55 proc. laimingesni.

Ir tai visai nėra keista statistika. Seksas daro žmones laimingais. Iš dalies dėl to, kad smagu turėti tokį artimą žmogų. Iš dalies ir dėl fiziologinių pokyčių, išsiskiriančių laimės hormonų ir mankštos.

Žinote, kokie žmonės yra laimingi? Tie, kurie yra sveiki. Ne vienas tyrimas įrodė, kad seksas gerina miegą, mažina širdies ligų riziką, stiprina imuninę sistemą, padeda kovoti su stresu, gerina atmintį, padeda pasiruošti intensyviai protinei veiklai. Dažna ejakuliacija taip pat mažina prostatos vėžio riziką. Jau vien tai, kad gerėja miegas ir sumažėja stresas žmones padaro laimingesniais.

Tačiau ne viskas taip paprasta. Svarbus ne tik sekso kiekis, bet ir jo kokybė. Karnegio Melono universiteto atliktas tyrimas rodo, kad seksas gali turėti ir neigiamą įtaką laimei. Mokslininkai liepė poroms daugiau mylėtis, tai tapo namų darbais ir laimės nuo to nepadaugėjo.

Tyrimai taip pat rodo, kad nuolatinis seksas su prostitutėmis ar nuolatinis partnerių keitimas vyrams neatneša tiek laimės, kiek glaudus emocinis ir fizinis ryšys su viena moterimi. Taip yra dėl vienišumo. Vienatvę nugali ne buvimas šalia kito žmogaus, o ryšys su juo.

