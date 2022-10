„Apple“ vadovas Timas Cookas įvardijo, be ko žmonija ateityje nebeišsivers: pažiūrėję atgal, nesuprasime, kaip iki šiol gyvenome

T. Cookas jau daug metų papildytą realybę (AR) vadina didžiausiu technologiniu pažadu ateičiai. Naudojant AR, virtualūs objektai rodomi realaus pasaulio fone. Pavyzdžiui, per išmaniojo telefono kamerą arba išmaniuosius akinius galima matyti aplinką ir joje pažymėtą virtualią informaciją.

Automobiliai AR pagalba gali įterpti navigacijos instrukcijas tiesiai į vairuotojo matomą kelią. T. Cookas „App Developer Academy“ mokiniams vizito Europoje metu pasakė, kad netrukus žiūrėsime į gyvenimą be AR, kaip dabar žiūrime į gyvenimą be išmaniojo telefono ar be interneto.

Timas Cookas Scanpix

„AR programų jau yra „App Store“, bet galimybių bus daug, daug daugiau“, – sakė T. Cookas. „Manau, kad AR yra gili technologija, kuri turės įtakos viskam. Įsivaizduokite, kad staiga galėsite mokyti su AR ir taip demonstruoti dalykus. Tai bus naudojama ir medicinoje, ir kitur. Kaip jau sakiau, mes tikrai pažvelgsime atgal ir pagalvosime, kaip mes kažkada gyveno be AR“.

T. Cookas taip pat daug kalbėjo apie programavimo svarbą. „Manau, kad programavimas yra vienintelė universali kalba. Tai pati svarbiausia kalba, kurią galite išmokti“, – sakė T. Cookas. „Žinoma, jūsų gimtoji kalba yra svarbesnė bendravimui, tačiau programavimo kalba yra būdas panaudoti jūsų kūrybiškumą. Tai tikrai padeda jūsų kritinio mąstymo įgūdžiams ir jūs galite tai panaudoti daugelyje savo gyvenimo aspektų.“

Pasak T. Cooko, programavimas nusipelno nuolatinės vietos mokymo programose. „Manau, kad visi turėtų išmokti programuoti prieš baigdami vidurinę mokyklą, ir aš iš tikrųjų manau, kad to reikėtų mokyti pradinėje mokykloje“, – sakė „Apple“ vadovas.

Be to, T. Cookas netiki paralelinės realybės sėkme bent jau artimiausiu metu. „Apple“ vadovas šliūkštelėjo šalto vandens kibirą tiems, kurie yra itin užsidegę virtualiosios realybės, dar vadinamos metavisata, perspektyvomis.

Timas Cookas Scanpix

„Aš nesu tikras, ar vidutinis žmogus gali pasakyti, kas ta metavisata yra. Todėl visų pirma svarbu, kad žmonės suprastų, kas yra kas“, – teigė T. Cookas. Tad nieko stebėtino, kad „Apple“ kol kas nepaskelbė jokių planų susijusių su metavisata – terminu, naudojamu apibūdinti virtualios realybės platformą, kurioje žmonės gali bendrauti, dirbti, apsipirkti, žaisti žaidimus naudodami virtualios realybės įrenginius.

Ir nors šie dirbtiniai virtualios realybės pasauliai jau egzistuoja, vis dar bandoma sukurti tokią fizinę ir programinę įrangą, kuri žmonėms būtų priimtina.

Nemažiau svarbu, kad metavisatoje žmonės norėtų praleisti reikšmingą savo gyvenimo dalį – ir, žinoma, išleisti uždirbtus pinigus.

Šaltiniai:

https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5336713/apple-ceo-topman-tim-cook-interview-augmented-reality-onderwijs-programmeren

https://www.cnbc.com/2022/10/03/apple-ceo-tim-cook-doesnt-like-metaverse-prefers-augmented-reality.html