Kaip matyti nuotraukose, vaizdų kokybė tokia gera, kad galima stebėti ne tik patį marsaeigį, bet ir jo paliekamus pėdsakus – nuo ratų likusias vėžes.

Kinijos marsaeigis Zhurong buvo užfiksuotas kovo 11 dieną. Jį įamžino NASA universalus dirbtinis Marso palydovas (Mars Reconnaissance Orbiter), skirtas Marsui tyrinėti iš orbitos. Vaizdus įamžino jame sumontuota aukštos rezoliucijos mokslinių tyrimų kamera HiRISE, rašo space.com.

288 km aukštyje Marso orbitoje skriejantis NASA palydovas gebėjo įamžinti maždaug 1,5 km ilgio pėdsakus grunte, kuriuos paliko Zhurong marsaeigis, savo misiją pradėjęs 2021 gegužę.

Nuotraukoje matyti, kad marsaeigis ne tik tyrinėjo Marso paviršių, pavyzdžiui, kopas, bet ir buvo privažiavęs prie nusileidimui skirto parašiuto ir apsauginio nusileidimo korpuso.

Zhurong yra Kinijos Marso tyrinėjimo misijos Tianwen-1 dalis.

