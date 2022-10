Apleistoje kalnakasybos šachtoje – fantastiškas archeologo laimikis: aptiko originalius 1880-ųjų „Levi's“ džinsus

Džinsai kainavo 76 tūkst. JAV dolerių, tačiau bendrai su visais mokesčiais pirkėjai sumokėjo 89 tūkst. JAV dolerių. Ir dabar tai yra brangiausi džinsai istorijoje.

Senovinių džinsų taisymu tris dešimtmečius Los Andžele užsiimantis Z. Stevensonas teigė, kad nėra radęs tokių džinsų, kaip pastarieji.



„Šie džinsai yra neįtikėtina retenybė, o ypač – tokios fantastiškos būklės ir dydžio“, - Z. Stevensonas teigė CNN.

Archeologas kalnakasybos šachtoje rado 19 amžiaus pabaigos laikų originalius Levi's džinsus. Z. Stevenson/DenimDoctors nuotr.

Apie šiuos džinsus pirmą kartą sužinojo dar prieš penkerius metus, kai jie buvo atrasti. Džinsų archeologas Machaelis Harris išieškojo mažiausiai 50 apleistų kalnakasybos šachtų, tačiau nieko panašaus nebuvo radęs.

Pasaulyje yra dar keletas panašių senovinių džinsų porų, tačiau jie yra eksponuojami muziejuose ir yra per trapūs, kad juos būtų galima dėvėti.

Tuo tarpu aukcione įsigyti džinsai – sąlyginai puikios būklės, tvirti ir juos net gi galima dėvėti.

Ekspertai pastebėjo, kad šie džinsai žymi ir tamsią JAV istorijos pusę, mat ant vidinės kišenės dalies yra išspausdinta žymė, kad džinsai yra „vienintelės rūšies, kurie pagaminti vien tik baltųjų darbo jėgos“ (The only kind made by White Labor).

Kaip praneša WSJ, kompanijos Levi's atstovai paaiškino, kad tuo metu šalyje buvo įsigaliojęs darbo jėgos importo iš Kinijos draudimas (Chinese Exclusion Act), turėjęs trukti dešimt metų. Bendrovė patvirtino, kad toks užrašas buvo panaikintas 1890-aisiais.

Vis dėlto, darbuotojų imigracijos iš Kinijos draudimas JAV galutinai panaikintas tik 1943-aisiais.

Z. Stevensonas teigia, kad šiuos unikalius džinsus vėliau tikisi parduoti privačiam asmeniui, kuris bus suinteresuotas juos perduoti muziejui.

