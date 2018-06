Metinis ritualas pranašauja šviesesnių dienų sugrįžimą po kelias savaites trukusios tamsos. Spaudžiant 22 laipsnių šalčiui, Australijos Casey tyrimų stoties darbuotojai storame lede išsikirto eketę, nusimetė drabužius ir sušoko į vandenį. Casey stoties vadovė Rebecca Jeffcoat sakė, kad viduržiemis – trumpiausia metų diena – yra labiausiai laukiama Antarkties kalendoriaus šventė, švenčiama nuo pirmųjų tyrinėtojų laikų. „Maudynės šaltesniuose nei užšalimo temperatūra Antarkties vandenyse yra šiek tiek beprotiška tradicija, bet mūsų drąsūs ekspedicijų dalyviai jų laukia. 21 iš 26 stotyje dirbančių žmonių buvo pakankamai drąsus šiemet pasinerti į ledinį vandenį“, – sakė ji. Susiję straipsniai: Tobuliausias gyvūnas: ištvėrė ne vieną masinį išnykimą ir neabejotinai pragyvens žmoniją Mokslininkai atrado „magišką metalą“ „Viduržiemis Antarktyje tikrai svarbus, nes žymi mūsų metų čia, ant ledo, vidurį ir reiškia, kad Saulė kasdien danguje bus vis ilgiau“, – pridūrė ji. Šventė vyko visose trijose Australijos tyrimų stotyse Antarktyje ir subantarktinėje bazėje Makvorio saloje. Mokslininkai surengė vaišes, apsikeitė rankų darbo dovanėlėmis ir skaitė sveikinimus iš namų. R. Jeffcoat, kuri Antarktyje leidžia savo pirmą žiemą, sakė, kad šis žemynas nepaprastas. „Aplinka įspūdinga ir atšiauri, patiriame neįtikimai įvairias sąlygas, nuo pūgų spaudžiant speigui iki Pietų pašvaisčių ar viduržiemio prieblandos Saulei praslystant horizontu“, – sakė ji. „Sunku būti taip toli nuo šeimos ir draugų, bet mes stotyje sukūrėme tikrai glaudžią draugų bendruomenę ir tikriausiai ją išsaugosime visą likusį savo gyvenimą, nes turime šią bendrą nuostabią patirtį“, – pridūrė ji. Šiuo metu Antarktidoje gyvena ir dirba 75 australų mokslininkai, dalyvaujantys Australijos Antarkties programoje. Dauguma jų atvykę 12 mėnesių periodui.

