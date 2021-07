Bendrovės „Blue Origin“ pirmoji pilotuojamą misiją – 11 minučių skrydis iš vakarų Teksaso už Karmano linijos ir atgal.

Erdvėlaivis pakilo 8 val. vietos (16 val. Lietuvos laiku) iš atokaus kosmodromo „Launch Site One“ dykumoje Teksaso vakaruose. Artimiausias miestelis, Van Hornas, yra už 40 km į šiaurę.

J. Bezosą lydi 82 metų lakūnė rekordininkė Wally Funk, taip pat 18-metis Oliveris Daemenas.

O. Daemenas ir W. Funk yra jauniausias ir vyriausias astronautai, kada nors kilę į kosmosą.

Paskutinis iš įgulos narių ketverto yra J. Bezoso jaunesnysis brolis ir geriausias draugas Markas, vadovaujantis Bezosų šeimos fondui ir dirbantis savanoriu ugniagesiu.

Turtingiausias žmogus pasaulyje J. Bezosas jau ruošiasi skrydžiui į kosmosą. Scanpix

57 metų J. Bezosas įkūrė „Blue Origin“ 2000 metais, siekdamas vieną dieną pastatyti plūduriuojančias kosmines kolonijas su dirbtine gravitacija, kuriose dirbtų ir gyventų milijonai žmonių.

Šiandien bendrovė kuria sunkiasvorę orbitinę raketą „New Glenn“ ir mėnuleigį, kurį kompanija tikisi nuomoti NASA.

Raketos skrydžio trajektorija. Scanpix

„New Shepard“ buvo išbandytas per 15 nepilotuojamų skrydžių, siekiant įsitikinti, kad pakopos atsiskiria sklandžiai, o saugumo mechanizmai yra patikimi. Per tuos skrydžius, be kita ko, kapsulė buvo atmetama toliau nuo pakilimo aikštelės, jei raketa sprogtų. Erdvėlaivis taip pat buvo nutupdytas pasitelkiant ne visus parašiutus.

Turtingiausias žmogus pasaulyje Jeffas Bezosas kartu su komanda išskris į kosmosą. Scanpix

„New Shepard“ kosmoso link skrieja didesniu nei 3 700 km per val. greičiu. Erdvėlaivis varomas skystojo vandenilio ir skystojo deguonies varikliu, kurio vienintelis šalutinis produktas yra garai.

Kapsulė atsiskiria nuo nešančiosios raketos, o pakilus pakankamai aukštai, astronautai atsisega diržus ir 3–4 minutes patiria nesvarumą.

Erdvėlaivis pasieks 106 km maksimalų aukštį, tad įgulos nariai gali pasigrožėti planetos išlinkiu, taip pat likusios visatos juodumu.

Turtingiausias žmogus pasaulyje J. Bezosas jau ruošiasi skrydžiui į kosmosą. Scanpix

Nešančioji raketa automatiškai sugrįžta į nusileidimo aikštelę, esančią kiek šiauriau pakilimo vietos, o kapsulė laisvai krenta ant žemės, pasitelkdama tris didžiulius parašiutus, o vėliau ir varytuvą, kad švelniai nusileistų dykumoje.