1. Toliausiai nuo bet kokios civilizacijos visomis kryptimis esantis taškas – Ramiojo vandenyno zona Point Nemo (liet. Neprieinamumo polius – DELFI), Nemo taškas.

Taip pavadintas povandeninio laivo kapitono iš Žiulio Verno fantastinio romano „20 tūkstančių mylių po vandeniu“ garbei. Nemo taškas žymi didžiulio menamo apskritimo, kuriame nėra nė metro sausumos, centrą. Ši zona dydžiu prilygsta Šiaurės Amerikos kontinentui.

2. Kūdikių nuolatiniai dantys yra tiesiai po jų akimis.

Jie kabo virš viršutinių ir po apatiniais pieniniais dantimis ir ten lieka iki kol ateina laikas išdygti.

3. Ant Everesto kalno esama daugiau nei 200 negyvų žmonių kūnų.

Dėl daug žemesnės nei nulis temperatūros, aukščio sukeltų ligų, kurių pasekmės – nuo dezorientacijos iki mirties bei siaubingų nušalimų, šio Tibeto kalno šlaitus yra nukloję šimtai alpinistų lavonų, nuolat primenančių liūdnus nuotykių ieškotojų likimus.

4. Prancūzijoje kiaulė, aprengta žmogaus drabužiais, teisme buvo apkaltinta, turėjo gintis, galop buvo nuteista mirties bausme.

Kadaise gyvūnų teismai buvo visiškai realus ir legalus dalykas. Teisti ne vien įprasti naminiai gyvūnai, bet kone kiekvienas gyvas padaras – net vabzdžiai. Nusikaltimai dažniausiai apimdavo pasėlių ar atsargų „tyčinį sunaikinimą“.

5. Vandenynų žinduoliai žūsta jūros dugne pritrūkę oro.

Ar kada svarstėte, kaip miršta banginiai ir delfinai? Tapę per seni ir silpni, kad galėtų plaukti į paviršių deguoniui gauti, jie pradeda grimzti į šaltą, tamsią vandenyno gelmes ir uždūsta. Tokia baigtis, tiesa, žymiai geresnė, nei mirtis prie krantų dėl žmogaus kaltės. Be to, negyvi milžinai – puikus maistinių medžiagų šaltinis mažesniems jūrų gyvūnams.

6. Jei tapsite seniausiu gyvu žmogumi pasaulyje, per jūsų gyvenimą bus pasikeitusi visa žmonių populiacija, išskyrus jus.

Taip yra nutikę ne vienam XX a. ilgaamžiui, nors istorikai iki šiol nesutaria, kam turėtų priklausyti ilgiausiai gyvenusio žmogaus titulas.

7. Jūs – tai kaukolės viduje esančios smegenys.

Savo viduje neturite skeleto; Jūs pats jame esate. Tiesa, plačiąja prasme esate visas kūnas – net nagai ir plaukai, tačiau tai nekeičia fakto, kad būtent jus jumis padaro smegenys, o kaukolė – tik karkasas.