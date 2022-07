600 metrų gylyje po Arkties ledo sluoksniu – mokslininkus pribloškęs radinys: tokių reiškinių čia aptikti nesitikėjo niekas

Kanados Arktyje trykštantis šaltinis, pramintas Pamestu plaktuku (angl. Lost Hammer Spring) ir maitinamas itin sūrių, beveik deguonies neturinčių ledinių vandenų, kurie 600 metrų gylyje teka po amžinuoju įšalu, yra viena atšiauriausių vietų Žemėje. Tačiau net ir čia tarpsta gyvybės formos.

Mokslininkai aptiko mikrobų, klestinčių šiame sūryme, kuris prasiskverbia giliai iš po amžinojo įšalo. Toks radinys galėtų reikšti, kad galbūt mikrobai egzistuoja ir už Žemės ribų – Europoje (Jupiterio palydove), Encelade (Saturno palydove) ar Marse.

Aptikti gyvybę ne mūsų planetos aplinkoje bus sudėtinga. Mokslininkai mano, kad daugiausiai šansų būtų tokioje aplinkoje, kuri turi kuo daugiau panašumų su aplinkomis kituose pasauliuose, kuriuose gyvybė yra labiausiai tikėtina.

Jupiterio mėnulis Europa, Saturno palydovas Enceladas ir panašūs vandenynų pasauliai, regis, neturi daug bendro su dykuminguoju Marsu. Tačiau juos visus vienija tam tikros nemažai vilčių teikiančios savybės.

Remiantis įrodymais, po Europos ir Encelado ledo apvalkalais gali plytėti itin šalti ir sūrūs vandenynai. Po Marso paviršiumi irgi gali slypėti skysti ir sūrūs ežerai. Šios aplinkos tikriausiai yra itin aukšto druskingumo. Druska pažemina vandens užšalimo tašką, todėl tikėtina, kad tokiose vietose vyrauja minusinė temperatūra. Be to, galima gana drąsiai teigti, kad jose yra itin mažai deguonies.

Neseniai mokslininkai gavo įrodymų, kad po Marso pietuose plytinčia poliarine ledo kepure gali driektis itin druskingi ežerai. Nors dėl šio atradimo vis dar karštai diskutuojama, tokiu atveju Pamesto plaktuko šaltinis tikriausiai yra panašus į numanomus Marso ežerus.

Tokiose vietose iš po amžinojo įšalo paviršiun veržiasi vanduo, kuriame ištirpusio deguonies yra mažiau nei viena milijoninė dalis, druskingumas siekia apie 24 procentus, o temperatūra – vos 5 laipsniai Celsijaus žemiau nulio. Įsivaizduokite, kaip reiktų tokiame vandenyje išgyventi.

Tačiau mikrobai aptinkami ir pačiose keisčiausiose vietose. Turėdama omenyje panašumus į spėjamus Marso ežerus, mikrobiologė Elisse Magnuson iš Kanados Makgilio universiteto kartu su kolegomis sudėtingomis sąlygomis ištyrė, ar Pamesto plaktuko šaltinis galėtų būtų viena tokių vietų, kuriose išgyvena mikrobai.

Just back from exploring the Lost Hammer spring, Axel Heiberg Island #Nunavut #FieldworkFriday with @MarkFoxPowell @Elusieum #Axel2017 pic.twitter.com/l1ug4ficC6