San Diego mokslininkai nuo pat 2000-ųjų rinko duomenis apie seksualinį jaunų žmonių aktyvumą. Pasirodo, socialinių tinklų ir pažinčių programėlių suteikiamos galimybės jaunimui mažai kuo padeda – seksu jie mėgaujasi vis rečiau.

Šio amžiaus pradžioje 19 proc. apklaustų 18–24 metų vyrų guodėsi bent metus neturėję lytinių santykių. 2018-aisiais šis skaičius pašoko iki 31 proc. Tiesą sakant, lytinis aktyvumas sumažėjo visose amžiaus grupėse iki 34 metų. Štai 25–34 metų amžiaus vyrai amžiaus pradžioje buvo labai aktyvūs – tik 7 proc. teigė, kad metus neturėjo nei vieno seksualinio partnerio. Dabar šis skaičius siekia 14 proc. O lytiškai neaktyvių moterų skaičius – padvigubėjo.

Šis tyrimas lytiškai neaktyviais žmonėmis laiko tuos, kurie per metus neturėjo lytinių santykių. Tačiau ir tie, kurie turi porą, seksu mėgaujasi rečiau. Kodėl? Mokslininkai mano, kad jiems tiesiog neįdomu – technologijos siūlo daugiau įdomių būdų praleisti laiką. Ir tai yra savotiška visuomenės sveikatos problema.

Mokslininkai pastebi, kad jaunimas lytiškai subręsta anksčiau, tačiau vėliau tampa tikrais suaugusiais. Jie vėliau ima dirbti, pradeda eiti į pasimatymus, išsikrausto iš tėvų namų, išsirenka karjerą, apsigyvena su nuolatiniu partneriu (vaikinu ar mergina), susilaukia vaikų. Iš dalies tai – išaugusių nekilnojamojo turto kainų problema. Tačiau kalta ir besikeičianti kultūra – lengvas gyvenimas išnaikino tą ryškią ribą tarp vaikų ir suaugusiųjų.

Kaip gali būti, kad dabar gyvenimas lengvas? Šis klausimas gali nuvesti į labai ilgas ir beprasmes diskusijas. Tačiau asmeninė atsakomybė už save ir aplinkinius nebėra tokia didelė, sistemingai diegiama ir puoselėjama vertybė, kokia buvo. Kodėl reikia pradėti dirbti, kraustytis iš tėvų namų, siekti karjeros, kai galima likti vietoje? Jei nesiseka – dėl to kalta valdžia, sistema ar, kaip dabar madinga, turtingieji. O kai gyveni su tėvais ar esi nuo jų priklausomas, ir pasimatymai nėra taip lengvai prieinami, kaip atrodo.

Kita vertus, mokslininkai pripažįsta, kad smagios veiklos pasirinkimas dabar 10 valandą vakaro yra kur kas platesnis nei buvo anksčiau. Daliai žmonių seksas su kitu žmogumi tiesiog nėra to sąrašo viršuje. Nemokama pornografija daliai žmonių pastangas susirasti porą pavertė tiesiog nevertomis rezultato. Be to, seksas ir visa tai, kas santykiuose yra prieš jį, yra labai fiziškas dalykas. Pasiekti tokį suartėjimą šiandien yra sunku, nes aplink yra daug blaškančių dalykų.

Tačiau kodėl tai yra visuomenės sveikatos problema? Visuomenė išlieka tik daugindamasi. Tačiau šalia to yra ir didėjantį vienišų žmonių minia, depresija ir kitos psichologinės problemos.

