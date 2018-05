Vyriausias pagal amžių Australijos mokslininkas Davidas Goodallas, kuriam nebuvo leista priimti eutanazijos savoje šalyje, nesirgo jokia mirtina liga, bet sakė, kad jo gyvenimo kokybė labai pablogėjo, todėl ilgiau gyventi nebenorįs. Mokslininkui skubos tvarka pavyko susitarti dėl priėmimo su eutanazijos agentūra Bazelyje. D. Goodallas „mirė ramiai“, savo „Twitter“ žinutėje rašo organizacijos „Exit International“ įkūrėjas Philipas Nitschke. Australo gyvybė užgeso 10 val. 30 min. Grinvičo (13 val. 30 min. Lietuvos) laiku, sušvirkštus barbitūratų grupės preparato „Nembutal“, pridūrė jis. Susiję straipsniai: 104 metų mokslininkas vyksta į Šveicariją, kad jam būtų atlikta eutanazija Jau greitai žmonės gali būti užšaldyti gyvi: ar ryžtumėtės tam, kad išvystumėte ateitį? „Labai apgailestauju, kad sulaukiau tokio amžiaus, – anksčiau šį mėnesį per savo gimtadienį televizijai ABC sakė ekologas D. Goodallas. – Nesu laimingas. Noriu mirti. Tai nėra liūdnas dalykas. Liūdna, kai negali to padaryti“. „Manau, senam žmogui, tokiam, kaip aš, turėtų būti užtikrintos visos piliečio teisės, įskaitant teisę į savižudybę su pagalba“, – kalbėjo jis. Davidas Goodallas © Reuters Savižudybė su pagalba yra draudžiama daugumoje pasaulio valstybių. Ji buvo draudžiama ir Australijoje, tačiau pernai Viktorijos valstija pirmoji šalyje legalizavo galimybę pasitraukti iš gyvenimo tokiu būdu. Tačiau tai numatantis įstatymas įsigalios tik 2019 metų sausį, o teisę į savižudybę su pagalba turės tik nepagydomai sergantys veiksnūs pacientai, kuriems liko gyventi mažiau nei pusė metų. Kitose Australijos valstijose anksčiau taip pat svarstyta galimybė įteisinti eutanaziją, tačiau visos iniciatyvos šiuo klausimu buvo atmestos. „Exit International“, taip pat pasirūpinusi D. Goodallo kelionės reikalais, pabrėžė, jog labai neteisinga, kad „vienas vyriausių ir iškiliausių Australijos piliečių priverstas keliauti į kitą pasaulio kraštą, kad galėtų oriai numirti“. „Rami, oro mirtis turi būti prieinama kiekvienam norinčiajam. Asmuo neturėtų būti verčiamas palikti namus, kad tai pasiektų“, – rašoma „Exit International“ tinklalapyje praeito mėnesio gale paskelbtame pareiškime. Organizacija inicijavo „GoFundMe“ kampaniją surinkti lėšas D. Goodallo lėktuvo bilietams. Surinkus daugiau nei 17 tūkst. Australijos dolerių (11 tūkst. eurų), jo ekonominės klasės bilietai buvo pakeisti verslo klasės bilietais. D. Goodallas, Perto Edith Cowan universiteto garbės mokslo darbuotojas, 2016 metais sulaukė tarptautinio žiniasklaidos dėmesio, kai buvo paskelbtas netinkamu dirbti universitete. Kilus pasipiktinimo bangai šis sprendimas buvo atšauktas, o D. Goodallas sulaukė palaikymo iš kolegų mokslininkų įvairiose šalyse. Jis parašė dešimtis mokslinių darbų ir dar visai neseniai vertino ir redagavo straipsnius įvairiems apie ekologiją rašantiems žurnalams.











