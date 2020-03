Užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičius Lietuvoje jau perkopė 200. Kaip informuoja Sveikatos apsaugos ministerija, virusas plinta per orą kvėpavimo takų sekretų lašeliais, kuriuos žmonės išskiria į aplinką čiaudėdami, kosėdami ar iškvėpdami – tokiu atveju tarp žmonių būtinas gana artimas kontaktas (manoma, kad ne didesnis nei 2 metrai). Teigiama, kad tai yra pagrindinis infekcijos plitimo būdas.

Užsikrėsti įmanoma ir liečiant įvairius aplinkos daiktus, kurie yra užteršti COVID-19 (pavyzdžiui, sergantysis nusičiaudėjo neužsidengęs ir lašeliai nusėdo ant stalo ar kitų paviršių). Sveikas asmuo palietęs tokį paviršių, o vėliau nešvariomis rankomis pasitrynęs akis ar pasikrapštęs nosį gali užsikrėsti. Tačiau šiuo metu teigiama, kad tai įmanomas, bet nepagrindinis infekcijos plitimo būdas.

Dabar galime tik pabandyti pagalvoti, kokia situacija būtų Lietuvoje, jei visi sugrįžę iš užsienio būtų laikęsi savizioliacijos. Ligos plitimas tiesiog būtų sustabdytas, mat neatsirastų naujų virusu užsikrėtusių asmenų.

Tačiau šiandien turime situaciją, kad jau nuspręsta karantiną Lietuvoje pratęsti dar dviem savaitėms, kad kuo mažiau žmonių būtų viešose erdvėse. O kuo mažiau žmonių viešose erdvėse – tuo mažiau asmenų, kurie gali užkrėsti ar užsikrėsti virusu ir jį toliau platinti. Būtent tai ir parodo Delfi sukurtas vizualas: kuo daugiau žmonių laikysis karantino taisyklių ir neis iš namų, tuo mažiau bus sergančių.

O štai „Delfi 11” laidoje žurnalistės Gintarės Bakūnaitės kalbintas Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovas, epidemiologas prof. Saulius Čaplinskas teigė, kad Lietuvoje jau prasideda antroji koronaviruso banga. Anot jo, dabar liga jau plinta šeimose, ja vienas kitą užkrečia artimiausi asmenys.

„Noriu atkreipti dėmesį, kad neužtenka vien tik pasakyti, kad laikykitės karantino, jeigu žmogus nesupranta, kodėl to reikia laikytis. Tyrimai, sakykime atvirai, šiai dienai dar yra visiškai nepakankami. Bet kai tik pradėjome plačiau tirti žmonės, paprašytus laikytis izoliacijoje, ir kai jie atvyko į patikros punktus, tai Vilniuje nuo 4 iki 8 proc. atvykusių yra infekuoti. Apie kokį mastą mes jau tada kalbame? Kai žmonės pradės suprasti, kad galbūt net kas dešimtas, gal ir dar daugiau, iš tų, kurie buvo paprašyti laikytis izoliacijos, jau gali būti infekuoti, gal pradės kitaip žiūrėti“, – teigė profesorius.

Pasak S. Čaplinkso, neužteks kalbėti tik apie baudas. Jo teigimu, šiuo metu svarbiausia lietuviams išaiškinti, kodėl jie turi laikytis paskelbtų griežtų ribojimų. „Galbūt mes kai kuriuos veiksmus pradedame ne nuo to galo. Jeigu dabar mes kalbėsime tik apie baudas, gali būti per vėlu. Reikia kalbėti apie tai, kad žmonės suprastų, kad jeigu jie nevykdo primigtinų medikų reikalavimų ir prašymų, kurie dabar jau yra įteisinti teisės aktais, jie paprasčiausiai daro kriminalinį nusikaltimą. Jie gali būti prilyginami tiems žmonėms, kurie, šiuo atveju galbūt ne visai sąmoningai, žudo žmones. Mes galime prieiti prie to, kad paprasčiausiai bus sveikatos sistemos griūtis. Prieisime prie to, kad žmonės gali nebegauti tos sveikatos priežiūros, tų paslaugų, kurių jiems reikia be Covid-19. Jau nekalbant apie tai, kaip gali išaugti šis poreikis plintant koronavirusui“, – apie pasekmes įspėjo S. Čaplinskas.

Kaip rašė naujienų agentūra ELTA, Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga antradienį teigė, kad nė viena šalis nėra pasiruošusi Italijos atvejui. Pasak jo, šiuo metu Lietuva turi daryti viską, kad toks scenarijus neįvyktų. „Jeigu suveiks izoliacija bei karantinas, pajėgų turėtume užtekti. Bet jei ištiks Lietuvą Italijos scenarijus, tai nė viena šalis Europoje, nesvarbu, kokia ji yra, tokiam scenarijui nėra pasiruošusi ir negalėjo būti pasiruošusi. Sudėtinga tam ir pasiruošti, nes ką reiškia būti pasiruošus Italijos scenarijui? Tai reiškia turėti visiškai tuščias dvi ligonines su įranga ir personalu, kurie šiandien nieko neveiktų. Tai tokios sistemos nė viena šalis neturi. Tai Italijos scenarijui nė viena valstybė nėra pasiruošusi, todėl ir taikomos agresyvios karantino ir izoliacijos priemonės, kad šis scenarijus Lietuvoje tiesiog neįvyktų“, – NSGK nariams sakė A. Veryga.

Anot ministro, net masinis testavimas Lietuvai nepadėtų – žmones reikia karantinuoti.