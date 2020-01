Jūs suprantate, kad labai daug ko nežinote

Kaip rašo rd.com, gali pasirodyti, jog, apsimesdami viską žinantys, nors tai ir netiesa, galite aplinkiniams pasirodyti protingesnis. Realybė tokia, kad tie, kurie nebijo pripažinti nežinantys ir kritiškai save vertinantys, ir yra protingesni. Protingi žmonės priima savo trūkumus ir puikiai supranta, kad tobulėjimui ribų nėra. „Journal of Personality and Social Psychology“ paskelbė vieno tyrimo išvadas. Jo metu buvo lyginama, kaip moksleiviai parašė kontrolinį darbą, ir kaip manė jį parašę – kitaip tariant, jų buvo paprašyta įvertinti, kaip jiems sekėsi atsakyti į klausimus. Dauguma mažiau balų surinkusių moksleivių pervertino savo jėgas, o geriausius rezultatus pademonstravę jaunuoliai manė pasirodę žymiai prasčiau. Niekada nebijokite prisipažinti, kad ko nors nežinote – tai puiki galimybė sužinoti šį tą naujo.

Esate smalsus

Suvokimas, jog yra, ko siekti ir ko mokytis, byloja apie aštrų protą. Noras sužinoti – taip pat. „Journal of Individual Differences“ skelbia publikaciją, kurioje aiškinama: didelį IQ turintys suaugusieji vaikystėje buvo labai smalsūs. Tai reiškia, kad smalsumas ir protas neatskiriami dalykai. Protingi žmonės domisi ne tik kasdieninėmis įdomybėmis, bet ir ieško atsakymų į „svarbesnius klausimus“, diskutuoja filosofinėmis temomis, ieško gyvenimo prasmės.

Užbaigiate kitų žmonių sakinius

Neišsigąskite – tai nėra taip keista, kaip kad galėtų nuskambėti. Jeigu gebate nuspėti, ką žmogus nori pasakyti ar kaip jaučiasi, tai ženklas, kad pasižymite išlavintu emociniu intelektu. Empatija ir mokėjimas skaityti kitų emocijas leidžia pamatyti pasaulį kitų žmonių akimis. Jeigu suprantate, kaip jaučiasi kitas, esate atviras ir nuolat savo patirtį praturtinate naujais dalykais, o tai neatsiejami itin protingų žmonių elgesio modeliai.

Neprarandate savitvardos

Protingi žmonės pasižymi stipria savitvarda ir lengvai atsispiria impulsyvių sprendimų žabangoms. Grupelė Jeilio ir kitų universitetų psichologų 2009 metais atliko tyrimą šia tema, rezultatai buvo skelbiami specializuotame leidinyje „Psychological Science“. Tyrime dalyvauti sutikę savanoriai galėjo rinkis: ar gauti pinigų iš karto, ar kiek palaukti, ir gauti didesnę sumą. Nusprendusieji palaukti, vėliau teste pademonstravo geresnius rezultatus. Jeigu esate linkęs nuodugniai apsvarstyti visas galimybes ir nepriiminėjate impulsyvių sprendimų, pats metas pasidžiaugti – esate protingesnis nei dauguma.

Esate plačių pažiūrų

Remiantis Pensilvanijos universiteto mokslininkų atliktu tyrimu, protingi žmonės bando įvertinti tam tikras situacijas ir iš kitų žmonių perspektyvos, o ne naiviai manyti, kad vienintelis teisingas yra būtent jų suvokimas. Protingi žmonės savo nuomonę formuluoja įvertinę daugybę požiūrio taškų, o paskubomis pasirinkę vieną.

Protingi žmonės atviri naujoms koncepcijoms ir idėjoms, dar labiau prisidedančioms prie jų tobulėjimo. Žinoma, tai tikrai nereiškia, kad jie greitai keičia savo nuomonę. Tiesą sakant, plačių pažiūrų žmonės kaip tik pasitiki savo nuomone ir neleidžia jais manipuliuoti.

Mėgstate šokoladą

Taip, egzistuoja pomėgio šokoladui ir smegenų galios ryšys. Kakavoje esantys organiniai junginiai, dar vadinami flavanoidais, gerina kognityvines funkcijas. Net kelių Italijos universitetų akademikai neseniai atliko tyrimą, kurio metu aiškino, kaip šokoladas veikia tokias smegenų funkcijas kaip atmintis, dėmesio sutelkimas ir informacijos apdorojimo greitis. Pasirodo, šokoladas pagerina jas visas. Maža to, šis saldumynas įrodė galintis akimirksniu pagerinti eksperimento dalyvių testo rezultatus. Mokslininkai įrodė ir tai, kad, reguliariai suvalgant nedidelį kiekį šokolado, poveikis smegenims trunka gana ilgą laiką.

Atidėliojate

Taip, perskaitėte teisingai! Kad ir kaip darbų atidėliojimas paskutinei minutei ar nakčiai ir priverčia pasijusti kvailai, tyrimai atskleidė, kad iš tikrųjų viskas yra atvirkščiai. Jeigu atidėliojate, tai reiškia, kad sau galite leisti tokią prabangą, – reikiamą užduotį galite atlikti ir paskutinę minutę. Maža to, atidėliojimas leidžia skirti pakankamai laiko viską gerai apmąstyti, o ne pulti prie pirmo pasitaikiusio sprendimo. Protingi žmonės atidėlioja dar ir dėl to, kad sąmoningai nusprendžia daugiau laiko skirti, jų manymu, vertingesniems dalykams, į antrą planą nustūmę antraeilius. Kad ir kaip ten būtų, atidėliojimas tikrai nėra betikslis laiko švaistymas, kaip kad kartais norima parodyti. Jeigu ką, ornamentų keverzojimas užrašinėje ir svajojimas žvelgiant pro langą, dar geriau žinomas kaip varnų skaičiavimas, taip pat byloja apie vidutinius pranokstančius protinius gebėjimus.

Negalite pakęsti foninio triukšmo

Jeigu mėgstate dirbti spengiančioje tyloje, turite šį tą bendro su Franzu Kafka, Charlesu Darwinu ir Antonu Čekovu. Tai tik keli įstabūs protai, darbo metu reikalaudavę absoliučios tylos ir skundęsi negebėjimu filtruoti trukdančio foninio triukšmo. Greičiausiai manėte, kad protingi žmonės – tai tie, kurie geba atsiriboti nuo likusio pasaulio, tačiau atlikti tyrimai leidžia daryti išvadą, kad tai netiesa. Negalėjimas pakęsti tokių pašalinių garsų kaip svetimi pokalbiai, žingsniai, garsus kramtymas ar klaviatūros barškinimas, pasirodo, yra geras ženklas – greičiausiai jūsų smegenys ypatingesnės, nei manėte.

2015 metais Northwestern universiteto mokslininkai vertino 100 skirtingų žmonių problemų sprendimo įgūdžius. Tie, kurie tvirtino patyrę sunkumų, bandydami atsiriboti nuo pašalinių garsų, pateikė įdomesnių ir kūrybingesnių problemų sprendimo variantų. Tyrimo autoriai padarė išvadą, kad pašalinių garsų netoleruojantys asmenys vienu metu geriau sutelkia dėmesį į skirtingus stimulus, o tai byloja apie kūrybingesnį mąstymą. Taigi, jeigu pašalinis triukšmas dirbant vargina, geriausia išmokti tuo džiaugtis – galbūt esate kūrybingas genijus.

Galite susieti iš pirmo žvilgsnio nesusiejamus dalykus

Jeigu galite atskirti dalykus, kurių kiti atskirti negali, greičiausiai pasižymite kūrybišku mąstymu. Tai, kas vieniems atrodo absoliučiai nesusiję dalykai, iš tikrųjų byloja apie nuostabų protą. „Dauguma žmonių įžvelgia kažkokius ryšius, bet protingi žmonės tai padaro žymiai greičiau, jie sąsajas mato praktiškai visur“, – sako specialistai. Tai, kad galite sujungti labai skirtingus dalykus, taip pat byloja apie proto aštrumą, imlumą ir nenorą slysti paviršiumi.

Mokate būti vienas ir tuo patenkintas

Jeigu būdamas vienas nenuobodžiaujate ir nesijaučiate prastai, patikėkite, jums kaip reikiant pasisekė. Žmonės, kurie moka ir mėgsta būti vieni, išsiskiria aukštu intelektu, rašo specializuotas leidinys „British Journal of Psychology“. Ir tai dar ne viskas: jeigu dažnai kalbatės su savimi, tai taip pat genijaus ypatybė. Be to, įgarsinti dalykai geriau įsitvirtina smegenyse. Nors kartais ir atrodote gana kvailai.