Muskas nusipirko „Twitter“: atsinešė kriauklę, po to atleido vadovą

Ketvirtadienį paskelbus apie įsigijimo sandorio užbaigimą, amerikiečių žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad milijardierius iškart nušalino kelis aukščiausio rango platformos pareigūnus – generalinį direktorių Paragą Agrawalą, vyriausiąjį finansų pareigūną ir saugumo skyriaus vadovą.

Anksčiau ketvirtadienį E. Muskas savo „Twitter“ paskyroje parašė, kad perka šią platformą, nes „civilizacijos ateičiai svarbu, kad egzistuotų bendra skaitmeninė miesto aikštė, kurioje būtų galima diskutuoti apie įvairius įsitikinimus“.

Verslininkas teismo sprendimu turėjo iki penktadienio apsispręsti, ar perka šį socialinį tinklą. E. Muskas iš pradžių bandė pasitraukti iš susitarimo dėl „Twitter“ įsigijimo, tačiau pati platforma tuomet ėmėsi teisinių veiksmų.

Nors kai kurie aktyvistai būgštauja, kad E. Muskui įgijus „Twitter“ kontrolę, šiame socialiniame tinkle padaugės dezinformacijos, pats milijardierius ketvirtadienį pareiškė, kad suvokia, jog „Twitter“ negali tapti vieta, „kurioje būtų galima sakyti bet ką be jokių pasekmių“.

Nepaisant to, E. Muskas anksčiau yra pažadėjęs „iki minimumo“ sumažinti turinio moderavimą ir yra užsiminęs, kad gali atkurti buvusio JAV prezidento Donaldo Trumpo paskyrą.

Trečiadienį milijardierius Elonas Muskas apsilankė „Twitter“ būstinėje San Franciske.

Elonas Muskas socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė 9 sekundžių vaizdo įrašą, kuriame jis eina į „Twitter“ būstinę San Franciske nešinas kriaukle, taip sukeldamas spėliones dėl planuojamo bendrovės perėmimo likimo, rašė bbc.com.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7