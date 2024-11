Įžiebta Kauno Kalėdų eglė: alsuoja jaukumu ir tradicijomis

Gyva eglė pačiam miesto centre – iš tiesų išskirtinis įvykis. Keliolika metų iš eilės Rotušės aikštėje iškildavusi pagrindinė miesto eglė buvo konstruojama ant to paties metalinio karkaso, kurį kadaise miestas gana brangiai įsigijo. Dėl to ji atrodydavo identiškai, to paties aukščio bei tūrio, karkaso šonai būdavo apdengiami tikrų eglių šakomis.