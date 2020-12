Turtingiausieji politikai

Turtingiausi Lietuvos politikai: pirmame trejetuke – rokiruotė, milijonierių sąrašas kaip reikiant pailgėjo

Gintarė Bakūnaitė

Žurnalas „Reitingai“ kartu su portalu „Delfi“ jau antrus metus iš eilės atlieka itin plataus masto tyrimą apie Lietuvos politikų valdomą turtą. Remiantis naujausiais duomenimis, trijų turtingiausių šalies politikų trejetukas persirikiavo, tačiau išliko nepakitęs.

Auditorių ir finansininkų vertinimu, turtingiausias yra Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis, antroje vietoje – jo verslo partneris, Plungės rajono savivaldybės tarybos narys Liudas Skierus, o trečiasis – Seimą palikęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis Ramūnas Karbauskis.

Atliekant tyrimą, bendra specialistų – auditorių, finansininkų, nekilnojamojo turto ekspertų ir žurnalistų komanda – peržiūrėjo politikų Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pateiktas deklaracijas, taip pat Registrų centrui pateiktas jų valdomų įmonių finansines ataskaitas.

Įdomu tai, kad šiais metais į sąrašą pateko gerokai daugiau politikų nei praėjusiais. Kaip sako žurnalo „Reitingai“ vyr. redaktorius Gintaras Sarafinas, turtingiausių politikų gretos padidėjo, nes specialistai patikrino kone visų Lietuvos politikų pateiktus duomenis. Įvertinus jų turtą dabartinėmis rinkos sąlygomis paaiškėjo, kad milijonierių politinėje padangėje kur kas daugiau, nei gali pasirodyti žiūrint į oficialias deklaracijas.

„Praeitais metais mes per daug dėmesio nekreipėme į Europos parlamento narius, atskirai negvildenome savivaldybių politikų ir žiūrėjome tik tuos, kurie deklaravo daugiau negu 1 mln. turto. Dabar tikrinome visus Lietuvos padangėje esančius politikus, kad ir kiek jie deklaravo“, – sakė G. Sarafinas.

Kaip ir praeitais metais, ekspertų komanda žiūrėjo ne tik pačių politikų, bet ir jų sutuoktinių deklaracijas bei turimas akcijas, tačiau šį kartą tai buvo vertinama kaip bendras šeimos turtas.

„Jeigu jie – šeima, tai mes linkę manyti, kad jie sienomis neatsitvėrę ir gal turi vieną bendrą finansų ūkį. Jeigu imtume be sutuoktinio, tai būtų pusinė teisybė, pusinė realybė“, – aiškino G. Sarafinas.

Visas politikų turtas laikosi ant trijų banginių

Kaip rodo tyrimas, politikai savo turimą turtą – tiek įmonių akcijas, tiek nekilnojamąjį turtą (NT) – dažniausiai deklaruoja nominalia verte, o tai, pasak specialistų, visiškai iškreipia realų vaizdą.

„Man šiek tiek keista, kodėl politikai net ir trisdešimtais nepriklausomybės metais nori vaidinti vargšus ar skurdžius“, – stebėjosi G. Sarafinas.

„VMI deklaracijoje prašoma rašyti tikrąsias vertes, tačiau daug politikų įrašo įsigijimo vertę, o tai reiškia, kad jeigu turtas buvo įsigytas seniai, tikroji vertė kartais gali skirtis nuo įsigijimo vertės.

Iš vienos pusės, pildant pateikti įsigijimo vertes tiesiog patogiau: nereikia papildomai tikrinti, kiek toks turtas kainuoja šiuo metu. Dažnam turbūt ši informacija nėra aktuali, nebent planuoja parduoti. Iš kitos pusės, galbūt stereotipai ar visuomenėje vyraujantis neigiamas požiūris į turtingus asmenis gali skatinti politikus rinktis deklaruoti mažesnes vertes“, – priduria audito ir konsultacijų įmonės UAB „Moore Mackonis“ partnerė Sigita Pranckėnaitė.

Specialistai politikų turtą vertino pagal 7 parametrus, tačiau tyrimas parodė, kad pagrindinę turto dalį sudaro „trys banginiai“ – įmonių akcijos, nekilnojamasis turtas bei piniginės lėšos.

G. Sarafinas

G. Sarafinas pastebi, kad bene patikimiausias rodiklis – bankuose laikomi pinigai, nes pati VMI gali lengvai patikrinti, ar politiko deklaracijoje pateikti duomenys sutampa su suma banko sąskaitoje.

O deklaruojamo NT vertė, rodo tyrimas, stipriai skiriasi nuo rinkos vertės, nes dauguma politikų turimus NT objektus deklaruoja nurodydami tokią vertę, kokia ji buvo įsigyjant. Atliekant tyrimą ir vertinant politikų NT dabartinėmis rinkos sąlygomis buvo pasitelkti nekilnojamojo turto ekspertai.

„Pavyzdžiui, jeigu žmogus privatizavo butą prieš 25–30 m. dar litais ar talonais ir vertė buvo 10 tūkst. kažkokia valiuta, tai jis dabar tai konvertuoja į eurus ir rašo: mano buto vertė 6000 eurų. Ir jis teisus. O kai žurnalistai klausia, kodėl jūs nerašote rinkos vertės, politikas sako: o ką aš žinau, kokia ta rinkos vertė, aš neparduodu savo buto ar namo.

Taip visos nekilnojamojo turto vertės – ir butų, ir namų, ir žemės – yra absoliučiai pro šoną. Tai yra tiesiog šiaip sau. Skaičiai, kurie nieko nesako, bet valstybė tai leidžia daryti jau 10 metų“, – teigė G. Sarafinas.

Politikų turto liūto dalį sudaro ir turimos įmonių akcijos, kurių vertė deklaracijose nuo auditorių vertinimo skiriasi kelis kartus.

Nors šiais metais pačiame sąraše politikai išskirstyti į kelias grupes, „Delfi“ susisiekė su, auditorių, finansininkų bei kitų specialistų vertinimu, turtingiausiųjų dešimtuku ir paprašė jų pateikti savo pozicijas. Susisiekti pavyko ne su visais politikais. Įdomu tai, kad nors Lietuvos prezidentas, kaip šalies vadovas, sąraše išskiriamas pirmas, į turtingiausių Lietuvos politikų dešimtuką nepakliuvo.

Remiantis tyrimų rezultatais, didžiausi turtuoliai yra ir ne merų kėdėse, juos gerokai lenkia savivaldybių tarybų nariai.

Sąraše prie kai kurių politikų specialistai nepateikė atskiro vertinimo. G. Sarafinas paaiškina kodėl: jei politikas neturi įmonių akcijų, o apie jo NT objektų vietas informacija neprieinama, įvertinti jo turtą pagal rinkos vertę praktiškai nėra galimybių.

Turtingiausieji politikai

Prezidentas

Prezidentas Gitanas Nausėda su sutuoktine deklaravo valdantys 762,6 tūkst. eurų vertės turtą, tačiau deklaracijose neįvertinta antikvarinių spaudinių kolekcija. Įvertinus ją, pasak bibliofilų, bendra turto vertė neabejotinai persiverstų per milijoną eurų.

Europos Parlamento nariai iš Lietuvos

1. Europos Parlamento narys Viktor Uspaskich

35 mln. eurų

Europos Parlamento narys Viktoras Uspaskichas deklaravo valdantis 4,636 mln. eurų vertės turtą. Tačiau, kaip ir kitų politikų atveju, deklaracijos keliauja sau, o gyvenimas – sau. 2015 m. Uspaskichų šeimos turtas buvo vertinamas 35 mln. eurų. Bet per pastaruosius 5 metus įvyko išties daug įvykių. 33 mln. eurų vertės akcijų Viktoras Uspaskichas perrašė savo tuometei žmonai Jolantai Blažytei. Vėliau jie išsiskyrė. 8 mln. eurų vertės akcijos atiteko Viktoro Uspackicho dukrai Laurai. Taigi formaliai šiandien V. Uspackichas nepatenka net į turtingiausių politikų dvidešimtuką, bet realybėje gal vis dėlto patenka, nes turto perrašymas žmonoms ar vaikams nebūtinai reiškia jo praradimą.

2. Europos Parlamento narys Bronis Ropė

1,031 mln. eurų

Europos Parlamento narys Bronis Ropė su sutuoktine deklaravo valdantys 1,031 mln. eurų vertės turtą.

Seimo nariai

1. Seimo narys Ramūnas Karbauskis

94,2 mln. eurų

Seimo narys Ramūnas Karbauskis su sutuoktine deklaravo valdantys 24,4 mln. eurų vertės turtą. Įdomu, kad prieš metus jis savo turtą buvo įvertinęs 16 mln. eurų. Taigi po pranešimų žiniasklaidoje turtas tiesiog akyse auga. Tačiau iki rinkos vertės dar labai toli. Ekspertų skaičiavimais, vien R. Karbauskio valdomų įmonių akcijų vertė siekia 80 mln. eurų. Tad bendra šio politiko turto vertė sudaro per 94,2 mln. eurų.

Žurnalo „Reitingai“ vyr. redaktorius G. Sarafinas pastebi, kad politiko deklaracijoje nurodomas turtas nuo sąrašo paskelbimo praėjusiais metais išsaugo kone 10 mln. eurų.

„Matot, vyksta stebuklai. Bet čia ir yra ta geroji žiniasklaidos misija, kai ji padeda skaidrinti, viešinti, parodyti realią situaciją, o ne norimą“, – teigė jis.

Atkreipiame dėmesį, kad nors politikas šiame sąraše dar yra įrašytas prie Seimo narių, savo mandato jis atsisakė lapkričio pabaigoje.

R. Karbauskis: reali turto vertė neturi nieko bendro su politikos skaidrumu

Savo ruožtu LVŽS lyderis Ramūnas Karbauskis pabrėžia, kad turtą jis deklaruoja pagal taisykles, kurias yra nustačiusi VMI. „Visi, kurie deklaruoja, deklaruoja taip. Jeigu būtų kitos taisyklės, būtų deklaruojama kitaip“, – teigė politikas.

Anot jo, turto vertinimas pagal rinkos vertę „nėra objektyvus“, nes esą žmogus, sprendžiant iš įmonių vertės, gali atrodyti turtingas, o po savaitės ar mėnesio paaiškėja, kad bankrutuoja.

„Gaunasi toks neobjektyvumas ir man nelabai suprantama, ko siekiama, nes jeigu VMI nustatytų kažkokį kitą rodiklį, tai kitaip ir būtų deklaruojama. O dabar VMI nustato taip ir pastoviai priekaištaujama, kad žmonės, pasirodo, ne taip deklaruoja (...). Žmonėms kuriamas kažkoks vaizdas, kad kažkas kažką slepia. Taigi niekas nieko neslepia“, – piktinosi R. Karbauskis.

Politikas teigė, kad pats žmogus nustatyti savo turto vertės negali. „Kaip man dabar nustatyti, kokia žemės vertė? Skaityt skelbimus laikraštyje, pasikelt ar susimažint ją? Čia vėl yra visiškai neobjektyvu“, – sakė jis. Anot jo, jei turtą kas tam tikrą laikotarpį reikėtų pervertinti, jis taip ir darytų, tačiau kėlė klausimą, kas už tai sumokėtų.

Vis dėlto R. Karbauskis įsitikinęs, kad poreikio keisti deklaravimo tvarkos nėra. „O koks tikslas deklaruoti? Tikslas pirmiausiai yra tai, kad parodytų iš kokių pajamų ir kas yra įsigyta. Pati turto vertė, kas kiek kainuoja dabar šituo einamuoju momentu daugiau domina žurnalistus, visuomenę galbūt tam tikra prasme, bet ne mokesčių inspekciją. Mokesčių inspekcijai svarbiausia, kad nebūtų nelegalių pinigų“, – sakė jis.

Anot R. Karbauskio, normalu, kad nuo įsigijimo turto vertė pasikeičia, tačiau tai „neturi nieko bendro su politikos skaidrumu“.

„Dabar man pasakykite, o koks visuomenės interesas žinoti, kiek jis išaugo arba kiek jis sumažėjo? Apart to, kad jis įsigytas teisėtai ir nėra nieko neteisėto. Jūs ir pati suprasite, kad mes šnekame apie tai, kad tai daugiau žingeidumo klausimas“, – kalbėjo politikas.

2. Seimo narys Antanas Guoga

27-30 mln. eurų.

Seimo narys Antanas Guoga deklaruoja valdantis 17,6 mln. eurų vertės turtą. O ekspertai skaičiuoja, kad reali valdomo turto vertė siekia per 27–30 mln. eurų. A. Guoga yra šių įmonių akcininkas: TR HOLDING, SHARE ROOT LIMITED, SPORT MEDIA, ANIMOCA BRANDS CORPORATION LIMITED, RATE DETECTIVE LTD, SPORT CLOTHES, TONY G PTY LTD, NTSG, LEX ARCUS.

A. Guoga: stengiuosi deklaruoti taip, kaip yra

Seimo narys Antanas Guoga teigia, kad deklaracijoje turto vertę palieka tokią, „kokia buvo iš pirmos deklaracijos“.

„Gal ji ir kinta, bet sunku apskaičiuoti tą vertę. Pavyzdžiui, Anupriškių parkas, kaip ją apskaičiuot? Žinai, čia kiek duotų, kiek jūs sumokėtumėte už „TonyResort“ – ar tris milijonus, ar penkiolika milijonu. Ta vertė tiek gali ir būti. Labai sunku deklaruoti“, – kalbėjo A. Guoga.

Politikas patikino, kad stengiasi deklaruoti „viską, kiek priklauso“, ir sumokėti visus mokesčius.

„O tą vertę, man atrodo, visiems yra labai sunku nustatyti – įmonių vertes, turto vertes, namo vertes. Tai yra subjektyvi nuomonė. Stengiuosi deklaruoti pagal tai, kaip yra, bet tai yra sunku“, – teigė jis.

A. Guoga atsiradusio skirtumo tarp deklaracijos ir auditorių vertinimo nesureikšmino, nes, pastebėjo jis, kad mokesčius moka ne nuo turto dydžio, o „nuo uždirbtų pinigų“.

„Jokio skirtumo nėra mokestinei prievolei, kiek turtas gali būti vertas, kurį tu įsigijai prieš 20 metų“, – sakė politikas ir pridūrė, kad toks auditorių vertinimas jo nestebina.

„Gali būti, jeigu žmonės yra kompetentingi ir jie taip vertina, tai aš džiaugiuosi“, – teigė A. Guoga.

3. Seimo narys Valdemaras Valkiūnas

21,6 mln. eurų

Seimo narys Valdemaras Valkiūnas deklaravo valdantis 4,846 mln. eurų vertės turtą, bet, auditorių skaičiavimais, vien jo valdomos akcijos vertos 19 mln. eurų, o visas turtas – per 21,6 mln. eurų.

V. Valkiūnas: deklaruoju kaip dešimt metų atgal

Seimo narys V. Valkiūnas sako, kad deklaruoja taip pat, kaip ir „dešimt metų atgal“.

„Man tai daro buhalterė ir, aš skaitau, kad tai yra teisingai. O kaip jie paskui interpretuoja, tai čia jų reikia klausti“, – sakė politikas.

Pastebėjus, kad per dešimtmetį turto vertė galėjo gerokai pasikeisti, politikas atsakė, kad nieko neslepia.

„Aš dešimt metų taip pat deklaruoju, taip pat rašau, nieko neslepiu. Kurie kiti bando kažką, žemės kainas sumažinti ar turto vertę. Aš taip pat, viskas tas pats, niekas nesikeičia. Principe jau dabar tos deklaracijos jau kiek metų yra vienodos, gali keistis kažkokia piniginė išraiška, bet turto vertė, kaip jūs sakote, mano deklaruojama taip pat“, – komentavo V. Valkiūnas.

Vis dėlto V. Valkiūnas teigė, kad Seime tikrai nėra trečias pagal turtus. „Manau, kad minimum 33. Reikia visuotinio turto deklaravimo, kad iškeltume, kiek uošvienės, kiek bobutės, kiek seneliai turi. Visus kaip sakant suganyti“, – kalbėjo politikas.

4. Seimo narys Gabrielius Landsbergis

19,64 mln. eurų

Seimo narys Gabrielius Landsbergis su sutuoktine deklaravo valdantys 14,5 mln. eurų vertės turtą. Palyginti su ankstesniais metais, dabar deklaruota akcijų vertė žymiai arčiau realybės, tačiau vis dar bandoma kuklintis. Ekspertų skaičiavimais, Landsbergių valdomų kelių įmonių akcijų rinkos vertė siekia 18 mln. eurų (o jie deklaravo 12,8 mln. eurų). Tad bendra šio politiko turto vertė sudaro per 19,64 mln. eurų.

„Po praėjusių metų įvertinimo matyti, kad politikai pradeda praregėti ir deklaruoti vertes arčiau realybės. Pavyzdžiui, pernai Landsbergių šeimyna buvo deklaravusi kažkokius juokingus skaičius, šiemet jau deklaravo bendrai sudėjusi apie 14 mln. Matot, koks per metus pokytis įvyko“, – politiko deklaracijose pateikiamus duomenis komentavo G. Sarafinas.

G. Landsbergis: pakitimų atsirado dar 2018 m.

„Delfi“ susisiekus su politiko atstove Vytaute Šmaižyte Seimo nario poziciją ji perdavė raštu. Pateikiame visą komentarą.

„Neturime galimybės vertinti bei komentuoti, ar ir kiek objektyviai, remdamiesi kokiais rinkos svyravimais, kokiu būdu ir kokia metodika analitikai G. Landsbergio šeimos turtą įvertino šįkart. Tik atkreipiame dėmesį, kad šie pakitimai atsirado 2018 metais ir deklaruoti 2019 metais.

Priminsime jau anksčiau teiktą informaciją – 2018 m. rugpjūtį G. Landsbergio sutuoktinė A. Landsbergienė padidino motininės įmonės „Kibirkštis“ įstatinį kapitalą iki 12,6 mln. eurų – įstatinis kapitalas padidintas ne piniginiu įnašu, o įnešant „Vaikystės sodo“ ir Karalienės Mortos mokyklos akcijas tuo metu verslo vertintojų nustatyta akcijų rinkos verte. „Kibirkštis“ yra prisiėmusi 20 mln. Eur vertės įsipareigojimus – 20 metų nuomoti naują mokyklos pastatą Kalnėnų mikrorajone Vilniuje, kuriame nuo 2020 metų sausio įsikūrė Vilniaus Karalienės Mortos mokykla ir vienas „Vaikystės Sodo“ tinklo darželių“, – rašoma raštu pateiktame atsakyme.

5. Seimo narys Dainius Kreivys

6,5 mln. eurų

Seimo narys Dainius Kreivys su sutuoktine deklaravo valdantys 1,371 mln. eurų vertės turtą. Tačiau akcijos deklaruotos nominalia verte – daug mažesne nei rinkos vertė. Ekspertų skaičiavimais, realiai D. Kreivio turimos akcijos (bendrovių „Catus“ ir „Makveža“) vertos 5,25 mln. eurų. Tad bendra šio politiko turto vertė sudaro per 6,5 mln. eurų.

6. Seimo narys Kęstutis Glaveckas

4,198 mln. eurų

Seimo narys Kęstutis Glaveckas su sutuoktine deklaravo valdantys 4,198 mln. eurų vertės turtą. Tai daugiausia nekilnojamasis turtas.

7. Seimo narys Kazys Starkevičius

3 mln. eurų

Seimo narys Kazys Starkevičius su sutuoktine deklaravo valdantys 1,048 mln. eurų vertės turtą, tačiau buvo gerokai pasikuklinta, nes vien valdomos žemės vertė siekia kone 900 tūkst. eurų. Realiai įvertinus žemės vertę Kauno priemiestyje, pastatus, techniką, galvijus, ūkio vertė priartėja prie 3 mln. eurų.

8. Seimo narys Valius Ąžuolas

2,6 mln. eurų

Seimo narys Valius Ąžuolas su sutuoktine deklaravo 1,342 mln. eurų vertės turtą. Bet iš tikrųjų vien jo šeimos turimos žemės rinkos vertė didesnė nei milijonas eurų. O viso žemės ūkio vertė persiverčia per 2,6 mln. eurų.

9. Seimo narys Vidmantas Kanopa

2,3 mln. eurų

Seimo narys Vidmantas Kanopa deklaravo valdantis 481 tūkst. eurų vertės turtą. Tačiau jam su žmona priklauso įmonė „Daivida“, kurios vertė, ekspertų skaičiavimais, siekia 2 mln. eurų. O bendra turto vertė (įskaičiavus deklaruotą nekilnojamąjį turtą, transporto priemones ir pinigines lėšas) sudaro 2,3 mln. eurų.

10. Seimo narys Arminas Lydeka

2 mln. eurų

Seimo narys Arminas Lydeka su sutuoktine deklaravo valdantys 1,49 mln. eurų vertės turtą. O ekspertai skaičiuoja, kad reali valdomo turto vertė viršija 2 mln. eurų. Tai daugiausia nekilnojamasis turtas.

11. Seimo narys Juozas Baublys

1,4 mln. eurų

Seimo narys Juozas Baublys deklaravo valdantis 530 tūkst. eurų vertės turtą, tačiau vien jo turima žemė (300 ha) verta mažiausiai 700 tūkst. eurų, o visas ūkininko ūkis, nekilnojamasis turtas, santaupos bendrą turto vertę priartina prie 1,4 mln. eurų.

12. Seimo narys Jonas Pinskus

1,261 mln. eurų

Seimo narys Jonas Pinskus su sutuoktine deklaravo valdantys 1,261 mln. eurų vertės turtą.

Du paslaptingi Seimo nariai:

Seimo narys Aidas Gedvilas 2013 m. deklaravo turįs turto už 1,3 mln. eurų, o dabar jis deklaravo turįs tik 235,8 tūkst. eurų vertės turto. Tiesa, buvusi jo žmona Jolanta televizijos laidoje „Valanda su Rūta“ teigė, kad A. Gedvilas 4 metus ruošėsi skyryboms ir darė viską, kad išsiskyrus jo ilgametei žmonai neliktų jokio turto. „Pinigai ir valdžia labai keičia vyrus“, – teigė ponia Jolanta.

Seimo narys Petras Gražulis deklaruoja turįs išties mažai turto – 97,9 tūkst. eurų. Anot deklaracijos, jis net būsto neturi. Tačiau jam labai sunkiai sekasi išaiškinti, kokios jo sąsajos su bendrove „Judex“. Iki 1996 m. jis neslėpdavo, kad tai labai brangi įmonė jo gyvenime. Bet 1996 m. tapęs Seimo nariu ėmė tvirtinti niekaip nesusijęs su „Judex“. Nors ten yra dirbę arba tebedirba tai jo vaikai, tai buvusi žmona, tai padėjėja. Ir kiti duomenys atskleidžia, kad į „Judex“ P. Gražulis tebežvelgia su didele meile. Ir dėl jos labai stengiasi.

Tarkime, Generalinė prokuratūra dar pernai teigė įtarianti, kad P. Gražulis ilgą laiką piktnaudžiavo parlamentaro pareigomis veikdamas bendrovės „Judex“ interesams, kišosi į valstybės tarnautojų veiklą, skatino kyšių perdavimą Rusijos pareigūnams ir gavo iš „Judex“ turtinę naudą. O dėl kitų įmonių šis parlamentaras taip niekada nesistengė ir nesistengia.

Savivaldybių merai

1. Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis

153,4 mln. eurų

Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis deklaravo valdantis 8,754 mln. eurų vertės turtą (įskaičius V. Matijošaičio paskolintas lėšas). Tačiau daugybė turto, ypač akcijos, deklaruotos nominaliomis vertėmis.

Ekspertų skaičiavimais, vien V. Matijošaičio valdomos skirtingų įmonių akcijos vertos 147 mln. eurų. Priminsime, kad Kauno meras V. Matijošaitis yra vienas pagrindinių „Vičiūnų grupės“ akcininkų. Kartu su verslo partneriu Liudu Skierumi šią įmonių grupę jis valdo per bendrovę „VG Holding“, kuri yra pagrindinė „Vičiūnų grupės“ akcininkė. Finansų analitikų vertinimu, „VG Holding“ vertė siekia apie 260 milijonus eurų, o V. Matijošaičio ir L. Skieraus valdomos dalys – po 130 mln. eurų. Na, o bendra V. Matijošaičio turto vertė sudaro per 153,4 mln. eurų.

V. Matijošaitis: turto deklaraciją sąžiningai pildau

Kauno meras į klausimus, kaip vertina tokį skirtumą tarp savo deklaracijų ir auditorių skaičiavimų, atsakė raštu. Lakonišką V. Matijošaičio komentarą perdavė jo patarėjas ryšiams su visuomene.

„Jau daugiau kaip penkerius metus esu atsiribojęs nuo verslo ir tiesiogiai jame nedalyvauju – savo laiką bei jėgas skiriu mero darbui. Vadovavimą verslui sėkmingai perėmė mano sūnūs.

Turto deklaraciją kasmet sąžiningai pildau, kaip to reikalauja įstatymai. Manau, kad apie rinkos kainą galima būtų diskutuoti, jei kažką pardavinėčiau, tačiau šiuo metu to daryti neplanuoju“, – rašoma V. Matijošaičio komentare.

2. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas

2–2,3 mln. eurų

Druskininkų meras Ričardas Malinauskas su sutuoktine deklaravo valdantys 1,256 mln. eurų vertės turtą. O ekspertai skaičiuoja, kad reali valdomo turto vertė siekia 2–2,3 mln. eurų, nes skirtingai traktuojama akcijų ir nekilnojamojo turto vertė.

3. Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas

1,8 mln. eurų

Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas su sutuoktine deklaravo valdantys 1,2 mln. eurų vertės turtą. O ekspertai skaičiuoja, kad reali valdomo turto vertė siekia mažiausiai 1,8 mln. eurų, nes dalis statinių deklaracijose įvertinti nominalia verte, o dalis technikos – per maža verte.

4. Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras

1,5 mln. eurų

Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras su sutuoktine deklaravo valdantys 0,9 mln. eurų vertės turtą. Tačiau daug kas, pradedant žeme, pastatais ir baigiant technika, įvertinta nominalia verte. Kartu A. Bezaras dar turi 250 galvijų, kurių kiekvieno vertė po 1000–1400 eurų. Reali šio politiko turto vertė neabejotinai perkopia 1,5 mln. eurų.

5. Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas

per 1,5 mln. eurų

Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas su sutuoktine deklaravo 979 tūkst. eurų vertės turtą, tačiau reali turto vertė didesnė. Iš tikro šis politikas savo ūkį ir valdomą žemę, statinius bei techniką deklaravo nominalia verte. Viską pasvėrus rinkos verte, turto vertė persiverčia per 1,5 mln. eurų. Beje, A. Vrubliauskas yra „Rotary“ klubo narys.

6. Panevėžio rajono savivaldybės meras Povilas Žagunis

1,277 mln. eurų

Panevėžio rajono savivaldybės meras Povilas Žagunis su sutuoktine deklaravo valdantys 577 tūkst. eurų vertės turtą. Tiesa, savo turimas įmonių akcijas jis deklaravo nominalia verte – 17955 eurų. Ekspertų skaičiavimais, P. Žagunio valdomų „Panevėžio melioracijos“ akcijų rinkos vertė siekia 718 tūkst. eurų. Tad bendra šio politiko turto vertė sudaro mažiausiai 1,277 mln. eurų.

7. Širvintų merė Živilė Pinskuvienė

1,261 mln. eurų

Širvintų merė Živilė Pinskuvienė su sutuoktiniu deklaravo valdantys 1,261 mln. eurų vertės turtą.

8. Palangos meras Šarūnas Vaitkus

1,21 mln. eurų

Palangos meras Šarūnas Vaitkus su sutuoktine deklaravo valdantys 1,21 mln. eurų vertės turtą.

Savivaldybių tarybų nariai

1. Plungės rajono savivaldybės tarybos narys Liudas Skierus

134,66 mln. eurų

Plungės rajono savivaldybės tarybos narys Liudas Skierus su sutuoktine deklaravo valdantys 4,649 mln. eurų vertės turtą (su paskolintomis lėšomis). Tačiau visas turtas, išskyrus pinigines lėšas, deklaruotas nominalia verte. Ekspertų skaičiavimais, vien L. Skieraus su žmona valdomos skirtingų įmonių akcijos vertos 131,645 mln. eurų. Priminsime, kad L. Skierus per „VG Holding“ įmonę kartu su Kauno miesto meru Visvaldu Matijošaičiu yra didžiausi „Vičiūnų“ įmonių grupės akcininkai. Finansų analitikų vertinimu, „VG Holding“ vertė siekia apie 260 milijonų eurų, o V. Matijošaičio ir L. Skieraus valdomos dalys – po 130 mln. eurų. Na, o bendra L. Skieraus turto vertė sudaro per 134,66 mln. eurų.

L. Skierus: su partneriu nelenktyniaujam

Pats L. Skierus sako, kad „labai smagu kito turtą vertinti“. Politiko teigimu, vienų turtas yra pervertintas, kitų įvertintas per mažai.

„O realiai jis yra vertas, kiek už jį šiandien kažkas sumokėtų, bet mes žinome, kad šiandien tokie dalykai neparsiduoda, tai ne morkų kilogramas“, – teigė L. Skierus.

Politikas sako, kad vertinimų pasiklauso, tačiau džiaugiasi tuo, kas yra sukurta.

„Valstybė šiandien gauna daug dėl to, kad sukurta daug darbo vietų, tai džiaugiamės, kad mes galime šiandien šitą sukurtą turtą naudoti tam, kad kurti daugiau valstybei, žmonėms ir tiek. O kad čia vienas vertina vienaip, kitas kitaip, aš ekspertize neužsiiminėju“, – komentavo politikas.

L. Skierus retoriškai klausė, kas liktų iš turto, jei verslą sustabdytų COVID-19 pandemija.

„Geriausia vertė būtų tai, kaip tai galėtum paversti pinigais šiai dienai. Bet mes to nesiruošiame daryti ir mes nežinom“, – sakė jis.

L. Skierus teigė, kad nei džiaugiasi, nei liūdi, jog turtingiausio šalies politiko poziciją užleido savo verslo partneriui V. Matijošaičiui.

„Mes su partneriu nelenktyniaujam, kuris čia pirmas, kuris čia antras“, – juokėsi politikas.

2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys Vidmantas Dambrauskas

35,37 mln. eurų

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys Vidmantas Dambrauskas su sutuoktine deklaravo valdantys 20,447 mln. eurų vertės turtą. Ekspertų vertinimu, vien jo turimos įmonių akcijos vertos 25 mln. eurų. Vertingiausia V. Dambrausko valdoma įmonė yra „Ferticonta“. Na, o bendra šio politiko turto vertė sudaro per 35,37 mln. eurų.

Su V. Dambrausku žurnalistams kol kas susisiekti nepavyko. Jei politikas atsiųs savo poziciją, publikaciją papildysime.

3. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys Arūnas Tuma

13,86 mln. eurų

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys Arūnas Tuma su sutuoktine deklaravo valdantys 4,8 mln. eurų vertės turtą. Tačiau buvo kiek pasikuklinta. Ekspertų skaičiavimais, A. Tumos su žmona valdomos bendrovių akcijos vertos 11,7 mln. eurų. Tad bendra šio politiko turto vertė sudaro per 13,86 mln. eurų.

A. Tuma: neskaičiuoju savo kažkokių turtų

Į Klaipėdos tarybą su LVŽS sąrašu pakliuvęs verslininkas A. Tuma sako, kad į panašius sąrašus pakliūva ne pirmą kartą.

„Nežinau, neskaičiuoju savo kažkokių turtų“, – juokėsi politikas.

Jis sako, kad tam, jog galėtų ką nors pakomentuoti, turėtų matyti detalų auditorių vertinimą ir žiūrėti, kaip buvo apskaičiuojama kiekvieno objekto ar kito turto vertė.

„Skirtumai visada būna – šiandien tokie, rytoj tokie. Gyvenimas vietoj nestovi, kažką perki, kažką parduodi“, – sakė A. Tuma.

Paklaustas, ar jį stebina atsiradęs skirtumas tarp deklaruojamo turto ir realios jo vertės, politikas atsakė: „Realiai, aš nelabai kreipiu dėmesio.“

4. Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Šarūnas Matijošaitis

13,4 mln. eurų

Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Šarūnas Matijošaitis su sutuoktine deklaravo valdantys 3,7 mln. eurų vertės turtą. Tačiau kai kurios akcijos deklaruotos nominalia verte. Ekspertų skaičiavimais, Š. Matijošaičio turimos akcijos (daugiausia įmonės „Autovici“) vertos 10 mln. eurų. Tad bendra šio politiko turto vertė sudaro per 13,4 mln. eurų. Tiesa, dėl dalies akcijų esama neaiškumų: pats Š. Matijošaitis deklaruoja turintis tokių įmonių akcijų: UKRAINIEČIŲ 4, UAB „CENTRO NT“, UAB „AUTOVICI“, UAB „MANA GRUPĖ“, bet Registrų centre matyti ne visos šio politiko turimų akcijų įmonėse dalys. Tad realus Š. Matijošaičio turtas gali būti dar didesnis.

Š. Matijošaitis buvo lakoniškas

Su Š. Matijošaičiu „Delfi“ pavyko susisiekti elektroniniu paštu. Jis pateikė trumpą savo komentarą.

„Aš esu pasirinkęs deklaracijose turtą rodyti įsigijimo savikaina, įstatymas tokį būdą nurodo kaip vieną iš galimų turto deklaravimo būdų“, – rašė politikas.

5. Molėtų rajono savivaldybės tarybos narys Raimundas Gražys

12,83 mln. eurų

Molėtų rajono savivaldybės tarybos narys Raimundas Gražys su sutuoktine deklaravo valdantys 1,165 mln. eurų vertės turtą. Tačiau akcijos deklaruotos nominalia verte – gerokai mažesne nei rinkos vertė. Ekspertų skaičiavimais, realiai R. Gražio valdomos bendrovės „Hoda“ akcijos vertos 11,5 mln. eurų. Tad bendra šio politiko turto vertė sudaro per 12,83 mln. eurų.

R. Gražys: man nuo to nei šilčiau, nei šalčiau

Pats politikas teigia, kad savo valdomos bendrovės „Hoda“ vertinimo nėra daręs.

„Man sunku pasakyti. Jeigu pardavinėčiau ir kažkas pasiūlytų kažkokią kainą, tai aš tada žinočiau, kad ji tiek verta. Aš galvočiau, kad ji galbūt dar daugiau verta“, – teigė R. Gražys.

Politikas sakė, kad nei džiaugiasi, nei nesidžiaugia, jog pakliuvo į turtingiausiųjų dešimtuką. „Man nuo to nei šilčiau, nei šalčiau“, – juokėsi jis.