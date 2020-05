Asmenims nereikės pagrįsti savo kelionės tikslo ir jiems nebus taikoma 14 dienų saviizoliacija.

Be to, nuo gegužės 15 d. Lietuvos piliečiai grįžti iš užsienio ar užsieniečiai atvykti į Lietuvą galės per dar du punktus pasienyje su Latvija, t. y. Būtingės–Rucavos ir Smėlynės–Medumi. Šiuo metu per juos galima išvykti į Latviją, tačiau grįžti galima tik per Saločių–Grenctalės punktą.

Jei pasienio tikrinimo metu bus nustatyta, kad į Lietuvą vykstantis užsienietis turi koronaviruso (COVID-19) infekcijos simptomų, į šalį atvykti jam nebus leidžiama.