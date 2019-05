„Abramovičiai ir visi kiti, jie lipo per galvas, sakykim taip. Vienas dalykas seni ryšiai, antras dalykas – nachališkumas. Kriminalinis pasaulis turėjo vaidmenį, bet jis labiau buvo senos KGB sistemos vaidmuo. Jelcinas po pučo labai nemėgo KGB, jis bandė kirsti finansavimą, sumažinti visą aparatą. KGB neturėjo paramos visuomenėje, visuomenė tada dar palaikė Jelciną. Tai visi vadinami „silovikai“ – tie, kurie turėjo priėjimą prie slaptos, jautrios informacijos ir kitų dalykų, – jie pasinaudojo ja. Atsirado labai daug privačių apsaugos firmų. Atsirado toks banditų verslas. Taip, tu tarsi gali daryt verslą, bet moki mums mokesčius“, – kalbėjo L. Jonavičius.

Buvusių saugumo struktūrų darbuotojai rado pelningą nišą – kurti specialias apsaugos bendroves ir saugoti oligarchus bei jų turtą. Manoma, kad 500 mln. dolerių buvo sumokėta Badri Patarkatsišviliui už R. Abramovičiaus apsaugą per „Aliuminio karus“.

„Taip, buvo ten tikrų nusikaltėlių, bet su jais glaudžiai susisaistę buvo būtent saugumo struktūrų darbuotojai. Jie neturėjo autoriteto ir matė, kad nelabai kas juos visuomenėje myli, todėl nuėjo į pogrindį. Tačiau per informacijos kontrolę, per prievartą, per tai, kad tu gali nušaut, nužudyt, dar kažką padaryt, jie atgavo įtaką“, – kalbėjo L. Jonavičius.